للمليونيرات.. 4 بنوك تطرح شهادات إدخار جديدة بفائدة مرتفعة.. تفاصيل

تعتبر الشهادات البنكية أحد وسائل الإدخار التي يسعى الكثيرين وراءها، وعادة ما ينتظرون طرح البنوك لها، إلا أن أحدث طروحات البنوك وجهت لتخاطب شريحة المليونيرات بعد زيادة المنافسة على جذب عملاء جدد من كبار العملاء أو من أجل الحفاظ على استمرار مدخرات عملائها القائمون… ما التفاصيل؟

4 بنوك تطرح شهادات للمليونيرات

طرحت 4 بنوك شهادات إدخار بسعر فائدة مرتفعة، تخاطب خلالها شريحة المليونيرات، وهي شهادات ذات آجل 3 سنوات بشرط ألا يقل الحد الأدنى للشراء عن مليون جنيه أو 2.5 مليون جنيه أو 3 ملايين جنيه حسب سياسة كل بنك فيها.

وتتيح البنوك شهادات أخرى للعملاء العاديين من أول ألف جنيه أو 10 آلاف جنيه كحد أدنى للشراء، لكن بأسعار فائدة تقل عن المقدمة على شهادات المليونيرات.

بنك التعمير والإسكان

طرح بنك التعمير والإسكان شهادة ثلاثية العائد الثابت تُدعى «الماسية»، ويبلغ سعر الفائدة في تلك الشهادة 19.75% سنويًا، ويتم صرف العائد منها شهريًا.

يبلغ الحد الأحد للشهادة «الماسية» 3 ملايين جنيه للشراء، ومضاعفات 100 ألف جنيه.

البنك التجاري الدولي

أطلق البنك التجاي الدولي الشهادة الثلاثية العاد الثابت تحت اسم «Premium»، بسعر فائدة 18% سنويًا ويصرف العائد منها شهريًا، ويتيح البنك الشهادة من أول مليون جنيه كحد أدنى ثم مضاعفات الألف جنيه.

بنك القاهرة

طرح بنك القاهرة شهادة ثلاثية العائد الثابت، حيث يسجل سعر الفائدة 19% سنويًا على أن يتم صرف العائد منها شهريًا، ويبلغ الحد الأدنى لشرائها مليون جنيه.

بنك أبو ظبي الأول

طرح بنك أبو ظبي الأول شهادة إدخار بآجل 3 سنوات للعائد الثابت «إيليت»، بسعر فائدة سنوي 18% ذات العائد الشهري ، بشرط ألا يقل الحد الأدنى لشرائها عن 2.5 مليون جنيه.