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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

شهادات البنك الأهلي الجديدة| اعرف الشروط والمميزات.. تفاصيل

البنك الاهلي
البنك الاهلي

شهادات البنك الأهلي الجديدة.. يتيح البنك أمام جميع العملاء مجموعة من الشهادات التي يتمكنون من خلالها ادخار واستثمار الأموال الخاصة بهم والتي تتميز بأنها متنوعة ومختلفة في أسعار العوائد الخاصة بها، كما تختلف أيضًا في المدة التي بها الاستثمار من خلال الشهادة.

البنك الاهلي 

شهادات البنك الأهلي الجديدة

لذلك، فإن الشهادات المقدمة من البنك الأهلي تعد مناسبة لسد جميع الاحتياجات الخاصة بالكثير من المواطنين، وتعد أفضل وسيلة أيضًا لكي يتم استثمار الأموال.

شروط شهادات البنك الأهلي الجديدة

يوجد اختلاف في الشهادات الخاصة بالادخار التي يتيحها البنك الأهلي لجميع الأفراد وقد تنقسم هذه الشهادات إلى شهادات يتم الادخار فيها بالجنيه المصري وشهادات أخرى يتم الادخار فيها بالدولار.. ومن الشهادات البارزة:

الشهادة البلاتينية بنظام ادخار تصل المدة الخاصة بها إلى ثلاث سنوات على أن يكون الإدخار بها بالجنيه المصري ويكون أقل سعر يتم الشراء به ألف جنيه مصري وتكون الفائدة عن هذه الشهادة 19%.

الشهادة البلاتينية المتدرجة بنظام ادخار ثلاث سنوات وهي من شهادات ادخار بالجنيه المصري وأقل سعر يتم به شراء هذه الشهادة ألف جنيه وتكون العوائد في هذه الشهادة متدرجة العام الأول 22% وفي العام الثاني 18% وفي العام الثالث 16%.

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الشهادة البلاتينية متغيرة العائد وهي نظام ادخار لمدة ثلاث سنوات بالجنيه المصري وأقل سعر لإجراء الشراء ألف جنيه وتكون عوائدها بشكل ربع سنوي وهي 19.5%.

شهادة استثمار بنظام العشر سنوات وأقل سعر لهذا النظام يصل إلى  500 جنيه وتكون عوائدها تراكمية بنسبة 10%.

شهادة ب وهي شهادة استثمار بنظام ثلاث سنوات بالجنيه والعائد 14.50.

شهادة ادخار بالدولار

يوجد نوعان من الشهادات الخاصة بالادخار التي يقدمها البنك الأهلي، والتي تكون كما يلي:

شهادة فورًا يكون نظام الإدخار الخاصة بها لمدة ثلاث سنوات ويكون سعر الشراء 1000 دولار وتبلغ الفائدة 27% ويمكن أن يتم صرفها بالعملة المصرية.

شهادة بلس نظام ادخار ثلاث سنوات وأقل حد للشراء ألف دولار والفوائد  7% كل ثلاث شهور.

شهادات البنك الاهلي 

مميزات شهادات البنك الأهلي


أعلنت إدارة البنك الأهلى عن مميزات شهادات البنك الأهلي، والتي تأتي على النحو التالي:

يتم حساب الأرباح الشهرية من اليوم الثاني لشراء الشهادة.

يمكن لمجموعة من الأفراد الحصول على شهادة واحدة.

يتمكن العاملون بالحكومة والهيئات الاعتبارية والهيئات الخاصة من شراء الشهادات الاستثمارية من نوع “أ”، و“ب”.

يمكن لصاحب الشهادة الذهاب لأي فرع من فروع البنك الأهلي للعمل على صرف عائد الشهادة.

عند سرقة الشهادة أو تلفها يمكن استخراج بدل فاقد.

يتمكن الفرد من الحصول على عدد الشهادات التي يريدها من أي فرع بدون قيود.

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