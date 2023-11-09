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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

لن تتوقع.. أسباب خطيرة وراء آلام تحن القفص الصدري الأيسر

صدى البلد

عادة ما يكون الألم تحت القفص الصدري الأيسر علامة على التهاب البنكرياس أو حصوات الكلى أو التهاب المعدة، ومع ذلك، يمكن أن يرتبط أيضًا بإصابة أي أعضاء أخرى تقع في الجزء العلوي الأيسر من البطن، مثل القلب أو الطحال أو البنكرياس أو الرئة أو الكلية اليسرى.

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يمكن أن يكون الألم في الأعضاء المصابة في الجانب الأيسر مفاجئًا وعادةً ما يكون مصحوبًا بأعراض أخرى مثل الغثيان أو القيء أو صعوبة التنفس أو زيادة الألم مع الحركة أو السعال أو العطس.

الأسباب الأكثر شيوعًا للألم في الجزء العلوي الأيسر من البطن هي كما يلي:

1. التهاب البنكرياس
التهاب البنكرياس هو التهاب يصيب البنكرياس، وهو عضو يقع خلف المعدة، في الربع العلوي الأيسر، وهو مسؤول عن إنتاج الإنزيمات الهاضمة والهرمونات مثل الأنسولين والجلوكاجون والسوماتوستاتين.

يمكن أن يسبب هذا الالتهاب ألمًا شديدًا تحت القفص الصدري الأيسر يمكن أن ينتشر إلى الخلف، تشمل الأعراض الأخرى لالتهاب البنكرياس الغثيان والقيء والحمى. 

2. التهاب الغضروف الضلعي
التهاب الغضروف الضلعي هو التهاب في الغضروف الذي يربط الأضلاع بعظم القص. القص هو عظم يقع في منتصف الصدر ويدعم القفص الصدري والترقوة.

يمكن أن يحدث هذا الالتهاب بسبب العدوى أو الصدمة الجسدية أو التهاب المفاصل، يمكن أن تشمل الأعراض ألمًا في الجانب الأيسر من الصدر (يشبه النوبة القلبية)، والشعور بالضغط تحت القفص الصدري، وألم موضعي في واحدة أو أكثر من عظام الضلع، والألم الذي يزداد مع التنفس أو السعال.

القفص الصدري البطن التهاب الغضروف الضلعي التهاب البنكرياس ألتهاب المفاصل

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