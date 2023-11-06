كنز فيتامينات.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول 5 حبات من اللوز يوميا؟

نشرت الدكتورة سهام سوقية استشاري التغذية، منشور جديد من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وأوضحت سهام سوقية، خلال منشورها حول أهمية تناول المكسرات، وخاصة اللوز .
فيحتوي اللوز على العديد من الفوائد الصحية التي يحتاجها الجسم بشكل كبير، ومن أهم فوائده ما يلي.
فوائد اللوز
-- إنه صديق الكبد ...
-- مصدر ممتاز لفيتامين E
-- صديق لصحة القلب
-- يكافح الجوع
-- مفيد لصحة الجلد و الشعر
-- مصدر جيد للدهون الصحية
-- مفيد لصحة العظام بسبب محتواه من الكالسيوم
-- مصدر جيد للمغنيسيوم - الزنك - فيتامين K - المنغنيز
-- تناول منه مقدار حفنه اليد .. نيء او محمص ... غير مملح