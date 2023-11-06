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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

كنز فيتامينات.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول 5 حبات من اللوز يوميا؟

اللوز
اللوز

نشرت الدكتورة سهام سوقية استشاري التغذية، منشور جديد من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. 

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في موسمه.. ماذا يحدث لصحتك عند تناول التفاح يوميا

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لن تتوقع.. هذه الأسباب تؤدي لمقاومة الأنسولين

وأوضحت سهام سوقية، خلال منشورها حول أهمية تناول المكسرات، وخاصة اللوز .

فيحتوي اللوز على العديد من الفوائد الصحية التي يحتاجها الجسم بشكل كبير، ومن أهم فوائده ما يلي.

فوائد اللوز 

-- إنه صديق الكبد ... 
-- مصدر ممتاز لفيتامين E
-- صديق لصحة القلب 
-- يكافح الجوع 
-- مفيد لصحة الجلد و الشعر 
-- مصدر جيد للدهون الصحية
-- مفيد لصحة العظام بسبب محتواه من الكالسيوم 
-- مصدر جيد للمغنيسيوم - الزنك - فيتامين K - المنغنيز
-- تناول منه مقدار حفنه اليد .. نيء او محمص ... غير مملح

اللوز فوائد اللوز القلب الجلد العظام

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