عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لن تصدق.. تناول 7 حبات كاجو يحميك من 8 أمراض

الكاجو
الكاجو

يحتوي الكاجو على العديد من الفوائد الصحية التي يحتاجها الجسم، ويساعد تناول الكاجو في حماية الجسم من أمراض عديدة.

txt

كنز فيتامينات.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول 5 حبات من اللوز يوميا؟

txt

انتبه.. هذه الأعراض تشير للإصابة بالتوتر الدائم

فوائد الكاجو

1--  سرطان القولون 
لوجود مركبات البروانثوسيانيدينس و وجود النحاس بكمية عالية 
يساعد ذلك على محاربة الخلايا السرطانية ومنع الاصابة بسرطان القولون 
.
2-- تحسين صحة القلب 
يحتوي الكاجو على دهون في شكل حمض الاوليك وهو صحي جدا 
للقلب و الاوعية الدموية ويساهم في خفض مستوى الدهون الثلاثية 
.
3 -- يساهم في خفض الضغط المرتفع 
بسبب محتواه من المغنيسيوم يساعد الكاجو في تحسين مستوى ضغط الدم 
.
4 -- تحسين صحة الشعر 
يحتوي الكاجو على كميات جيدة من النحاس الذي يحسن مظهر و صحة الشعر 
.
5 -- الحفاظ على العظام 
بسبب محتواه من المغيسيوم الذي يسهم في حماية العظام و الحفاظ على صحتها 
.
6 -- منع تكون حصى المرارة 
الاستهلاك اليومي من الكاجو يساهم في خفض خطر تكون حصوات المرارة بنسبة 25 بالمئة 
.
7 -- يساعد على الهضم 
يحسن الكاجو عملية الهضم وافراز الحمض في المعدة و امتصاص المواد الغذائية 
.
8 -- مصدر جيد للفيتامينات 
يحتوي الكاجو على فيتامين ب + حامض البانتوثنيك + النياسين + الثيامين 
هذه المجموعة التي لها دور في الوقاية من فقر الدم ونقص الحديد 
تناولوا 7 حبات من الكاجو - بمقدار حفنة اليد 
على ان يكون غير مملح 
لتستفيدوا من الفوائد الصحية له

الكاجو فوائد الكاجو القولون القلب الضغط المرتفع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعالالي الشقة .. طفل مدينة نصر دفع براءته ثمن رسالة إباحية

500 جنيه|قرار حكومي عاجل ينسف أسعار الذهب بعد قفزة جنونية..وعيار 21 مفاجأة

ضرب أمي.. القصة الكاملة لمشاجرة ابنة هبة قطب وموظف جامعة الدول العربية

الأرصاد تحذر من إحدى أخطر الظواهر الجوية اليوم

الغندور: تصريحات ممدوح عيد غير لائقة.. ويجب محاسبة الدخلاء على كرة القدم

ما حقيقة استحواذ شركة بيبسي على سبيرو سباتس ؟ .. التفاصيل الكاملة

توجيه رئاسي برعاية النابغين.. نقل طالب من الصف السادس الابتدائي للدراسة بكلية العلوم

وفاة والدة زوجة العامري فاروق.. تعرف على موعد صلاة الجنازة

موضوعات متعلقة

بسبب فستان زفاف.. إطلالات أثارت الجدل لـ مي عز الدين بعد تصدر التريند

كنز فيتامينات.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول 5 حبات من اللوز يوميا؟

انتبه.. هذه الأعراض تشير للإصابة بالتوتر الدائم

إطلالة كاجوال .. هنا شيحة تستعرض جمالها.. شاهد

بإطلالة رياضية.. ملك قورة تستعرض رشاقتها | شاهد

بفستان لافت.. نسرين طافش بإطلالة جذابة من داخل سيارتها |شاهد

في عيد ميلادها الـ 40.. صور أثارت جدلا لـ مي سليم بالسوشيال|شاهد

مكياج ناعم.. هبة مجدي تستعرض جمالها| شاهد

ترشيحاتنا

تعالالي الشقة .. طفل مدينة نصر دفع براءته ثمن رسالة إباحية

تليجراف: الاتحاد الأوروبي سيدخل في حالة ركود بحلول نهاية العام 2023

منشور رسمي بالأسعار الجديدة| مفاجأة بشأن السجائر.. والعلبة تبدأ من 20 جنيها

قصة سورة الفاتحة بدأت بنداء الملائكة للنبي لأول مرة باسمه ورد فعل عجيب

مفاجأة حول سعر التذكرة.. وزير النقل يعلن موعد بدء تشغيل المونوريل تجريبيا|فيديو

أحدث أسعار سيتروين C5 إير كروس 2024


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دروس ما بنساها.. مقطع فيديو يثير الجدل لمجموعة من الفلسطينيين

أبويا سابني يتيم ع الحديدة.. مغني شهير يروي حياته من الغناء للاعتزال

ظهور نادر.. فؤاد خليل مع حفيده على سرير المرض قبل الوفاة| خاص

كاجوال مختلف.. هبة مجدي تستعرض جمالها على إنستجرام| شاهد

فيديو

أبويا سابني يتيم ع الحديدة.. مغني شهير يروي حياته من الغناء للاعتزال

بعد ساعة من اللعب.. مقطع فيديو مرعب لما تم اكتشافه بيد طفل

"أوقفوا الحرب".. مقطع فيديو لفتاة فلسطينية تهتز له القلوب .. شاهد

خطوط حمراء وهدنة إجبارية.. القاهرة تفسد مخطط إسرائيل وحلفائها لابتلاع غزة «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ