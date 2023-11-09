لن تصدق.. تناول 7 حبات كاجو يحميك من 8 أمراض

يحتوي الكاجو على العديد من الفوائد الصحية التي يحتاجها الجسم، ويساعد تناول الكاجو في حماية الجسم من أمراض عديدة.

فوائد الكاجو

1-- سرطان القولون

لوجود مركبات البروانثوسيانيدينس و وجود النحاس بكمية عالية

يساعد ذلك على محاربة الخلايا السرطانية ومنع الاصابة بسرطان القولون

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2-- تحسين صحة القلب

يحتوي الكاجو على دهون في شكل حمض الاوليك وهو صحي جدا

للقلب و الاوعية الدموية ويساهم في خفض مستوى الدهون الثلاثية

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3 -- يساهم في خفض الضغط المرتفع

بسبب محتواه من المغنيسيوم يساعد الكاجو في تحسين مستوى ضغط الدم

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4 -- تحسين صحة الشعر

يحتوي الكاجو على كميات جيدة من النحاس الذي يحسن مظهر و صحة الشعر

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5 -- الحفاظ على العظام

بسبب محتواه من المغيسيوم الذي يسهم في حماية العظام و الحفاظ على صحتها

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6 -- منع تكون حصى المرارة

الاستهلاك اليومي من الكاجو يساهم في خفض خطر تكون حصوات المرارة بنسبة 25 بالمئة

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7 -- يساعد على الهضم

يحسن الكاجو عملية الهضم وافراز الحمض في المعدة و امتصاص المواد الغذائية

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8 -- مصدر جيد للفيتامينات

يحتوي الكاجو على فيتامين ب + حامض البانتوثنيك + النياسين + الثيامين

هذه المجموعة التي لها دور في الوقاية من فقر الدم ونقص الحديد

تناولوا 7 حبات من الكاجو - بمقدار حفنة اليد

على ان يكون غير مملح

لتستفيدوا من الفوائد الصحية له