لن تصدق.. تناول 7 حبات كاجو يحميك من 8 أمراض

يحتوي الكاجو على العديد من الفوائد الصحية التي يحتاجها الجسم، ويساعد تناول الكاجو في حماية الجسم من أمراض عديدة.
فوائد الكاجو
1-- سرطان القولون
لوجود مركبات البروانثوسيانيدينس و وجود النحاس بكمية عالية
يساعد ذلك على محاربة الخلايا السرطانية ومنع الاصابة بسرطان القولون
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2-- تحسين صحة القلب
يحتوي الكاجو على دهون في شكل حمض الاوليك وهو صحي جدا
للقلب و الاوعية الدموية ويساهم في خفض مستوى الدهون الثلاثية
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3 -- يساهم في خفض الضغط المرتفع
بسبب محتواه من المغنيسيوم يساعد الكاجو في تحسين مستوى ضغط الدم
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4 -- تحسين صحة الشعر
يحتوي الكاجو على كميات جيدة من النحاس الذي يحسن مظهر و صحة الشعر
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5 -- الحفاظ على العظام
بسبب محتواه من المغيسيوم الذي يسهم في حماية العظام و الحفاظ على صحتها
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6 -- منع تكون حصى المرارة
الاستهلاك اليومي من الكاجو يساهم في خفض خطر تكون حصوات المرارة بنسبة 25 بالمئة
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7 -- يساعد على الهضم
يحسن الكاجو عملية الهضم وافراز الحمض في المعدة و امتصاص المواد الغذائية
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8 -- مصدر جيد للفيتامينات
يحتوي الكاجو على فيتامين ب + حامض البانتوثنيك + النياسين + الثيامين
هذه المجموعة التي لها دور في الوقاية من فقر الدم ونقص الحديد
تناولوا 7 حبات من الكاجو - بمقدار حفنة اليد
على ان يكون غير مملح
لتستفيدوا من الفوائد الصحية له