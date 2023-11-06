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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

انتبه.. هذه الأعراض تشير للإصابة بالتوتر الدائم

التوتر
التوتر

يؤدي التوتر إلى تحفيز استجابة الجسم للقتال أو الهروب، يمكن أن يسبب الإجهاد المزمن آثارًا صحية سلبية على حالتك المزاجية والجهاز المناعي والجهاز الهضمي وصحة القلب والأوعية الدموية. 

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فهو رد فعل جسدي وعقلي طبيعي لتجارب الحياة، الجميع يعبر عن التوتر من وقت لآخر، أي شيء بدءًا من المسؤوليات اليومية مثل العمل والأسرة وحتى أحداث الحياة الخطيرة مثل التشخيص الجديد أو وفاة أحد أفراد أسرته يمكن أن يؤدي إلى التوتر. 

ففي المواقف الفورية وقصيرة المدى، يمكن أن يكون التوتر مفيدًا لصحتك ، يمكن أن يساعدك على التعامل مع المواقف الخطيرة المحتملة. يستجيب جسمك للتوتر عن طريق إطلاق الهرمونات التي تزيد من معدلات ضربات القلب والتنفس وتهيئ عضلاتك للاستجابة.

ومع ذلك، إذا لم تتوقف استجابتك للضغط النفسي، وظلت مستويات التوتر هذه مرتفعة لفترة أطول بكثير مما هو ضروري للبقاء على قيد الحياة، فقد يؤثر ذلك سلبًا على صحتك.

ويمكن أن يسبب التوتر المزمن مجموعة متنوعة من الأعراض ويؤثر على صحتك العامة . تشمل أعراض التوتر المزمن ما يلي:

التهيج
قلق
أرق
تعب

المصدر healthline 

التوتر التوتر المزمن أعراض التوتر المزمن قلق أرق

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