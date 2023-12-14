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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

لماذا اعتذرت حلا شيحة للفنانين علنا| قصة تصريحات سببت أزمة لكاملة الأوصاف

صدى البلد

هي الموهوبة والمترددة، المحبوبة والمثيرة للجدل، نوسة الشقية والنغشة حبيبة اللمبي، وكاملة الأوصاف الرصينة الرقيقة صاحبة الحجاب الأحمر التي خطفت قلب عامر منيب.. انها الجميلة دائمًا حلا شيحة.

 

حكايات حجاب ونقاب واعتزال وعودة

تعتبر مثيرة حلا شيحة من أكثر قصص الوسط الفني المليئة بالأحداث والتغيرات، فصاحبة الأدوار الناجحة في بداياتها، قررت أن ترتدي الحجاب مع التمسك بأداء بعض الأدوار ومنها فيلم كامل الأوصاف، ثم قررت بعدها الاعتزال بفترة قصيرة.

وبعد فترة ظهرت حلا شيحة مرتدية النقاب، في فيديو فاجأ الجميع بين مستحسن ومستنكر لتحولها المفاجئ.

بعدها عادت حلا شيحة للحجاب، بعد طلاقها من زوجها الكندي، وتزوجت من معز مسعود، واللذان انفصلا فيما بعد، لتعود حلا شيجة للتمثيل من خلال مسلسل زلزال مع محمد رمضان، وفيلم مش أنا مع تامر حسني، لكنها عادت وأبدت اعتراضا على ظهورها في فيلم مش أنا.

حكاية تصريحات أغضبت الفنانين

عقب عرض فيلم مش انا لتامر حسني وتحقيق نجاح ملحوظ في شباك التذاكر، خرجت حلا شيحة وبالتحديد يوم 22 يوليو 2022 بمنشور عبر حسابها على إنستجرام أثارت به أزمة وأغضب الكثير من زملائها.

واعترضت حلا شيحة على مشاهدها في كليب بحبك من الفيلم، حيث كتبت: "الفيلم عمل إيرادات ونجح بمقاييس الدنيا، بس لم ينجح بمقاييس الآخرة، استغفر ربنا يا تامر وتوب عن إللي أنت فيه، وافتكر لما قولت أنا عايز أموت وأنا مش مطرب".

ولمحت حلا شيحة في كثير من منشوراتها إلى حُرمة الفن إذا لم يكن في مرضاة الله - بحسب وصفها - كما المحت غلى وقوع الكثير من زملائها في الوسط الفني في فتنة الشهرة.

اعتذار علني

حلا شيحة التقت أول أمس الثلاثاء، بالدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية داخل مقر النقابة، ووجهت له الشكر على دعمه الكبير لها في أزمتها الأخيرة ووقوفه بجانبها وبجانب جميع الفنانين، مؤكدًة أن نقابة المهن التمثيلية ستظل الدرع الحقيقي لكل فناني مصر.

وقدمت الفنانة حلا شيحة اعتذاراً لجميع فناني مصر، وعلي رأسهم الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية عن التصريحات التي تداولتها وسائل الإعلام المختلفة، خلال الفترة الماضية وتم ترويجها - بطريقة خاطئة - حسبما وصفت، مؤكدًة أنها تكن كل الاحترام والتقدير لجميع فناني مصر.

واختتمت حلا حديثها أن الفن سيظل رسالة سامية وحقيقية ومؤثرة، نستهدف من خلالها وجدان كل مشاهد وستظل مصر بفنها وفنانيها القوة الناعمة بالوطن العربي.  

طارق الشناوي ينتقد ترددها

وفي رد فعل على اعتذار حلا شيحة، انتقد الناقد الفني طارق الشناوي ترددها ما بين الاعتزال والعودة حيث قال في تصريحات تلفزيونية إن على حلا شيحة أن يكون لديها اقتناع مطلق داخلي بما تفعله، حيث كانت تتجه للتمثيل ولكن بداخلها شيء غير مرتاح فلابد أن يكون بداخلها مقتنع بأن الفن رسالة، ولابد من أن تؤدي كل الأدوار ولا ينبغي أن تكون نصف رجعة أو شبه منسحبة".

وقال إن حلا شيحة تعبر عن موقف المجتمع المتردد، الذي يحكم على الشكل لا الجوهر، مشيرًا إلى أن حلا شيحة موهوبة وعفوية ولديها حضور ولكن تحتاج تدريب لأن الفن متغير ومتطور ويحتاج مجهودا لا يكفي فقط الموهبة.

حجاب حلا شيحة كامل الأوصاف تامر حسني مش انا

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لماذا اعتذرت حلا شيحة للفنانين علنا| قصة تصريحات سببت أزمة لكاملة الأوصاف

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