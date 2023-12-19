جريمة تحت القش| تفاصيل مثيرة عن مافيا تشوين البصل.. وكشف مخطط "الكيلو بـ70"

لم تكن أزمة البصل التي عانى منها السوق المصري خلال الفترة الماضية طبيعية، فالبصل ارتفع سعره مرة واحدة من متوسط 25 جنيهًا للكيلو حتى وصل إلى 55 جنيهًا.

وباتت أزمة ارتفاع سعر البصل محيرة ومجهول أسبابها للكثيرين حتى تم الكشف عن مافيا احتكار البصل، والتجار الذي لجأوا لتخزينه تحت أكوام القش والمفارش، حتى تمكنت الجهات المعنية من ضبط آلاف الأطنان تحت أكوام القش.

ضبط 200 طن بصل في محافظة واحدة

في واحدة من الضربات ضد محتكري البصل، كشف مسؤولون في وزارة الزراعة أن اللجان المشكلة من وزارة الزراعة والتموين وحماية المستهلك تمكنت من ضبط 200 طن من البصل مخبأة في محافظة واحدة.

وأكدت وزارة الزراعة عبر مسؤولون انه تم عمل 24 محضر احتكار للبصل في محافظة الجيزة وحدها.

وعلق متابعون على الامر بأن ما تم ضبطه في محافظة الجيزة كان كفيل بسد احتياجات المواطنين في نطاق المحافظة وأجوارها لفترة كبيرة.

رصد 180 فدانا مستغلة لتشوين البصل

ومن ناحيته كشف ممدوح السباعي، مدير صندوق الموازنة بوزارة الزراعة، انه تم رصد 180 فدانا مستغلة لتشوين البصل وسط المنازل، لافتا إلى أن هذه القرى تشتري المحصول من المحافظات الأخرى، وتبدأ في تخزينه.

وقال السباعي في مداخلة مع الإعلامي احمد موسى على صدى البلد أن ارتفاع أسعار البصل؛ بسبب حجبها، رغبة في زيادة سعره إلى 60 و70 جنيهًا، مشيرا إلى أنه تم تحرير محاضر لـ 31 تاجرًا محتكرين للبصل.

جريمة تحت القش

مدير صندوق الموازنة بوزارة الزراعة لفت إلى أن التجار تخزن البصل تحت القش لمدة من 5 لـ 6 أشهر، وهذا البصل تم حصاده فى شهر أبريل.

وأضاف أنه كان من المفترض أن يظهر بالأسواق فى شهر أكتوبر الماضي وهذا مالم يحدث هذا العام لذا تم تعطيش السوق.

وأضاف "التجار اللى احتكرت البصل ضروا نفسهم لأن البصل زرع وضروا المواطن أيضا"، مشيرا إلى أن الحملات مستمرة لإتاحة أكبر كمية بصل في الأسواق ".

مراجعة تراخيص مفارش البصل

وكان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى كلف المسئولين عن حماية الأراضي بمراجعة تراخيص جميع مفارش البصل وتحرير محاضر للمخالفين فورا، مشيرًا إلى أن قيادات الوزارة ومديرياتها يقومون بحملات تفتيشية مكثفة على مفارش البصل لدى التجار في كل المحافظات.



وتواصل القصير مع رئيس جهاز حماية المستهلك للاشتراك في الحملات التفتيشية وتحرير محاضر مخالفات لمحتكري البصل وحجب سلعة إستراتيجية عن الأسواق.

سعر كيلو البصل الآن في الأسواق

انخفض سعر البصل في السوق أقل من 10 جنيهات منذ بدء الأزمة، ليستقر سعره ما بين 35 لـ 40 جنيها، مع توقعات لعودته إلى سابق سعره اقل من 30 جنيها خلال أقل من أسبوعين.

وانخفض سعر طن البصل بسوق الجملة حوالي 10 آلاف جنيه مسجلاً 25000 جنيه بدلاً 35000 جنيه، وذلك بعد القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء في الفترة السابقة منها حظر تصدير البصل حتى شهر مارس القادم.

