عواصف رملية تضرب القاهرة ... نصائح هامة لمرضى الحساسية

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من الانخفاضات الكبيرة في درجات الحرارة خلال الفترة الحالية، وذلك لآن البلاد مقبلة على فصل الشتاء الذي يبدأ غدًا الجمعة، وأنه ستكون هناك عواصف رملية وترابية وأمطار.

وقالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن البلاد تتأثر بنشاط الرياح المصاحبة لـ عواصف رملية وترابية، وأن تلك العاصفة تبدأ اليوم الخميس وتستمر حتى غدًا الجمعة، وأن تلك العاصفة تصل القاهرة غدًا أي بعد 24 ساعة.

وقال الدكتور عبد الرحمن شمس خبير التغذية في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، عندما تضرب عواصف رملية القاهرة أو أي منطقة أخرى، يمكن أن تتسبب في زيادة مستويات الغبار والجسيمات العالقة في الهواء.

وتابع: "هذه الظروف يمكن أن تكون مزعجة ومؤلمة بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من حساسية التنفس أو الربو، إليك بعض النصائح الهامة لمرضى الحساسية خلال عواصف الرمل:

مراقبة حالة الهواء:

قبل أن تخرج من المنزل، تحقق من حالة الهواء ومستويات التلوث الجوي، يمكنك مراجعة تقارير الجودة الهوائية المحلية أو استخدام تطبيقات الطقس لمعرفة ما إذا كان هناك ارتفاع في مستويات الغبار أو الجسيمات العالقة في الهواء.

استخدام قناع الوجه:

ارتداء قناع الوجه الذي يحمي من الجسيمات العالقة في الهواء يمكن أن يكون مفيدًا لتقليل استنشاق الغبار والتربة والجسيمات الأخرى. يُفضل استخدام قناع يحتوي على نوعية عالية من الفلتر لتنقية الهواء.

إغلاق النوافذ والأبواب:

قبل حدوث العاصفة، قم بإغلاق جميع النوافذ والأبواب للحد من دخول الهواء الخارجي الملوث إلى المنزل.

يمكن استخدام الشرائط اللاصقة أو مواد أخرى لسد الفجوات في النوافذ والأبواب.

تشغيل مكيف الهواء بنظام التنقية:

إذا كان لديك نظام تكييف هواء في المنزل، قم بتشغيله بنظام التنقية ، وهذا يعني أن الهواء يتم تدويره وتنقيته داخل المنزل بدلاً من تدفق الهواء الخارجي الملوث.

البقاء في الأماكن المغلقة:

في حالات العواصف الرملية الشديدة، قد يكون من الأفضل البقاء في الأماكن المغلقة قدر الإمكان حتى تتجنب التعرض المباشر للهواء الملوث، قم بتشغيل وحدة تنقية الهواء إذا كانت متاحة.

الحفاظ على نظافة المنزل:

قم بتنظيف المنزل بانتظام للتخلص من الغبار والجسيمات العالقة. استخدم مكانس كهربائية مجهزة بفلاتر لتقليل إعادة تعليق الجسيمات في الهواء.

شرب السوائل بكميات كافية:

تناول السوائل بكميات كافية يساعد على ترطيب الجهاز التنفسي وتخفيف الأعراض المتعلقة بالحساسية.

تجنب التواجد في المناطق العرضة للعواصف الرملية:

في حالة وجود تحذيرات من عواصف رملية قوية، يفضل تجنب الخروج والتواجد في المناطق المكشوفة قدر الإمكان.

استشارة الطبيب: إذا كنت تعاني من حساسية التنفس أو الربو، قد يكون من الأفضل استشارة الطبيب للحصول على نصائح وتوجيهات خاصة بشأن كيفية التعامل مع العواصف الرملية والحد من الأعراض.

الحفاظ على نظافة الأنف والعيون:

قم بغسل الأنف والعيون بانتظام بالماء النظيف لإزالة أي جسيمات محتملة دخلت الجهاز التنفسي أو العيون.

من الأهمية بمكان أن تتبع توجيهات الطبيب وأن تتخذ الاحتياطات اللازمة لحماية نفسك أثناء العواصف الرملية، قد يكون من الضروري تعديل الأدوية أو العلاجات المستخدمة أثناء هذه الفترة.