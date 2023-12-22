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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الشتاء يجتاح بقوة.. الأرصاد تُحذر من طقس الساعات المقبلة: نشاط بالرياح وبرودة شديدة

حالة الطقس
حالة الطقس

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة، اليوم الجمعة، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.
 

وقالت “غانم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر”، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، إن اليوم يشهد عددًا من الظواهر الجوية المختلفة، والتي بدأت بالفعل مع وجود نشاط في حركة الرياح  منذ ساعات الصباح الباكر في أغلب محافظات الجمهورية.
 

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن الرياح مثيرة للرمال والأتربة في القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية والمناطق الموجودة في محافظة شمال البحر الأحمر، لافتة إلى أن هذه الأتربة تؤدي إلى تدهور كبير في الرؤية الأفقية في السواحل الشمالية الشرقية وسيناء وشمال الصعيد.

انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن نشاط الرياح يعمل على زيادة الاحساس بانخفاض درجات الحرارة، حيث تسجل العظمى 20 درجة مئوية على القاهرة الكبرى خلال فترة النهار، موضحة أن هذا الانخفاض يوجد في معظم محافظات الجمهورية.

وحذرت من انخفاض درجات الحرارة خلال فترة الليل حيث تسجل الصغرى 13 درجة مئوية، مع وجود نشاط في حركة الرياح يجعل درجات الحرارة المحسوسة أقل من ذلك.

الأرصاد الأرصاد الجوية الطقس حركة الرياح درجات الحرارة الصغرى

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