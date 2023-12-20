مفاجأة في أسعار الذهب والدولار اليوم.. الحق اشتري عيار 21| أخبار تهمك

الذهب اليوم.. قدم موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الأربعاء 20-12-2023، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة الأرصاد ودرجات الحرارة.

ومن خلال التقرير التالي، نستعرضها لكم:

سعر الذهب اليوم



سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 3337 جنيها للجرام.



وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2920 جنيها.



ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2503 جنيها للجرام.



أما سعر الجنيه الذهب فسجل 23.360 جنيه.



أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم:



سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.93 جنيه للبيع، و30.83 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 33.86 جنيه للبيع، و 33.74 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 39.35 جنيه للبيع، و39.21 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.24 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 100.52 جنيه للبيع، و100.14 جنيه للشراء .

فيما كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة، اليوم الأربعاء، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.



وقالت “غانم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح”، المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، إن اليوم قيم درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام، حيث تسجل العظمى 22 درجة مئوية على القاهرة الكبرى خلال فترة النهار.

طقس اليوم الأربعاء



ولفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن اليوم تتأثر البلاد بمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، يعمل على استقرار الأحوال الجوية وتلاشي فرص سقوط الأمطار، مضيفة أن اليوم يسود طقس لطيف شتوي على أغلب مناطق الجمهورية، بينما يسود طقس معتدل على المناطق الجنوبية، محذرة من أنه خلال فترة الليل تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، حيث تسجل الصغرى 13 درجة مئوية على القاهرة الكبرى والتي تعد أقل درجة تم تسجيلها.



وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أنه خلال فترة الليل تسود أجواء من باردة لشديدة البرودة على أغلب أنحاء الجمهورية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء:



العظمى الصغرى

القاهرة 22 - 16

الإسكندرية 20 - 16

الإسماعيلية 22 - 13

الغردقة 25 -16

أسوان 28 - 15

سوهاج 24 - 11

المنيا 22- 11