عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مفاجأة في أسعار الذهب والدولار اليوم.. الحق اشتري عيار 21| أخبار تهمك

خدمات تهمك
خدمات تهمك

الذهب اليوم.. قدم موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الأربعاء 20-12-2023، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة الأرصاد ودرجات الحرارة.

 ومن خلال التقرير التالي، نستعرضها لكم:

سعر الذهب اليوم
 

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 3337 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2920 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2503 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 23.360 جنيه.
 

أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم:
 

سعر الدولار اليوم  
سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.93 جنيه للبيع، و30.83 جنيه للشراء.

سعر اليورو
سعر اليورو 33.86 جنيه للبيع، و 33.74 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني
سعر الجنيه الإسترليني 39.35 جنيه للبيع، و39.21 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي 8.24 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي
سعر الدينار الكويتي 100.52  جنيه للبيع، و100.14 جنيه للشراء .

فيما كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة، اليوم الأربعاء، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

وقالت “غانم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح”، المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، إن اليوم قيم درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام، حيث تسجل العظمى 22 درجة مئوية على القاهرة الكبرى خلال فترة النهار.

 

طقس اليوم الأربعاء


ولفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن اليوم تتأثر البلاد بمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، يعمل على استقرار الأحوال الجوية وتلاشي فرص سقوط الأمطار، مضيفة أن اليوم يسود طقس لطيف شتوي على أغلب مناطق الجمهورية، بينما يسود طقس معتدل على المناطق الجنوبية، محذرة من أنه خلال فترة الليل تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، حيث تسجل الصغرى 13 درجة مئوية على القاهرة الكبرى والتي تعد أقل درجة تم تسجيلها.
 

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أنه خلال فترة الليل تسود أجواء من باردة لشديدة البرودة على أغلب أنحاء الجمهورية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء:


العظمى الصغرى

القاهرة 22 - 16
الإسكندرية 20  - 16
الإسماعيلية 22 - 13
الغردقة 25 -16
أسوان 28 - 15
سوهاج 24 - 11
المنيا 22- 11

الذهب سعر الذهب اليوم سعر جرام الذهب عيار 21 سعر جرام الذهب عيار 18 سعر الجنيه الذهب الدولار الأرصاد الطقس طقس اليوم درجات الحرارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك يفجر مفاجأة عن التعاقد مع عمر كمال عبد الواحد

1000 جنيه|الذهب يسجّل أعلى قيمة في تاريخه محليًا.. وعيار 21 الآن صادم

30 جنيهًا دفعة واحدة .. مفاجأة في أسعار البصل بعد نزوله

مشيها شمال.. المتهم بإنهاء حياة أمه: اتخنقت وجبت أخري من لسانها

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء.. ومفاجأة في ثمن كيلو الفراخ البيضاء

أسعار الدواجن تعاود التراجع مُجددًا.. وهذا سعر الفراخ البيضاء الآن

إقالات بالجملة من قناة الزمالك.. تفاصيل

عواصف رملية وترابية تضرب القاهرة خلال ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد

ترشيحاتنا

الاحتلال يستولي على 10 مركبات ويقتحم 15 منزلاً في نابلس

ملك البحرين يبعث برسالة إلى الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة توليه حكم الكويت

الحكومة تستعرض تقرير إطلاق منصة "حَافِز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص

في 24 ساعة.. جيش الاحتلال يعلن إصابة 29 جنديا ومصرع واحد في غزة

بعد مصرع ضابط.. سقوط جندي إسرائيلي في اشتباكات مع القسام

هل يجوز قطع صلاة النافلة لألحق بتكبيرة الإحرام مع الإمام.. الموقف الشرعي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جون ستاينبيك.. رسب في الجامعة وحصل على جائزة نوبل|إيه قصته؟

بطولة أحمد العوضى.. محمد شاهين يسجل الأغنية الدعائية لفيلم الإسكندراني| صور

بسبب أعمال تحسين الطرق| اكتشاف هيكل عظمي ببريطانيا عمره 2000عام

بعد انفصالها عن أحمد فهمي| قرار جديد من هنا الزاهد.. تفاصيل

فيديو

غير مسبوقة.. هل تتأثر الأرض بقذف الشمس لـ رياح شمسية؟| فيديو جراف

أول تعليق لنجم فيلم Fast X بعد وصوله مصر: أتمنى زيارة الرئيس السيسي

صلاح خارج القائمة.. تعرف على أغلي لاعبي العالم لعام 2023 /فيديوجراف

تيريس جيبسون نجم فيلم Fast X في زيارة إلى مصر بصحبة محمد كريم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

الدكتور حازم الأزهري

الدكتور حازم الأزهري يكتب: ونفس وما سواها

مني أحمد

منى أحمد تكتب: لغة الجمال.. وعلم البيان

نهال علام

نهال علام تكتب: الانتخابات الرئاسية

حسام الفقي

حسام الفقى يكتب: آخر جيل قبل السوشيال ميديا

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

اﻟﻤﺰﻳﺪ