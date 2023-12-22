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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ارتدوا الكمامات فورا|الأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا بشأن طقس أول أيام الشتاء رسميا

الأرصاد
الأرصاد

كشفت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم أول أيام فصل الشتاء فلكيا  والذي يبدأ 22 ديسمبر من كل عام ويستمر لمدة 88 يوما.

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برودة الطقس

كشفت الأرصاد عن  استمرار الغطاء السحابى على شمال البلاد والذى يعمل على حجب أشعة الشمس وزيادة الإحساس ببرودة الطقس. 

الأرصاد

تدهور مستوى الرؤية

وتكون الظاهرة المؤثرة خلال ساعات النهار ، كشفت الأرصاد  نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال محافظة البحر الأحمر، والذى تؤدى الى تدهور مستوى الرؤية الأفقية على السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وسيناء وشمال الصعيد.

تدهور مستوى الرؤية

تحذير عاجل

وحذرت هيئة الأرصاد، مرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر ارتداء الكمامات أثناء الخروج من المنزل. 

الأرصاد

سقوط أمطار 

وكشفت الهيئة أن الفرصة مهيأة اليوم لسقوط أمطار متوسطة على  متاطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى تكون خفيفة على مناطق من اقصى جنوب سلال جبال البحر الأحمر. 

أمطار

أما بالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدلة إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية جنوبية غربية وبالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة بحسب الأرصاد:

العظمى الصغرى
القاهرة 20 14
العاصمة الادارية 19 12
6 اكتوبر 19 12
بنهــــا 20 13
دمنهور 20 13
وادى النطرون 21 12
كفر الشيخ 20 13
المنصورة 20 13
الزقازيق 20 13
شبين الكوم 20 13
طنطا 20 12
دمياط 22 14
بورسعيد 21 13
الإسماعيلية 21 12
السويس 22 13
العريش 22 12
رفح 21 11
رأس سدر 25 12
نخل 19 05
كاترين 16 04
الطور 24 12
طابا 22 13
شرم الشيخ 25 16
الاسكندرية 21 13
العلمين الجديدة 20 13
مطروح 20 12
السلوم 17 11
سيوة 17 10
رأس غارب 25 15
الغردقة 25 15
سفاجا 26 16
مرسى علم 26 16
شلاتين 26 21
حلايب 25 20
أبو رماد 26 20
رأس حدربة 27 21
الفيوم 21 10
بني سويف 21 10
المنيا 21 09
أسيوط 22 09
سوهاج 22 12
قنا 23 13
الأقصر 23 14
أسوان 24 15
الوادى الجديد 26 12
أبوسمبل 28 14

 

الأرصاد درجات الحرارة حالة الطقس الغطاء السحابي الرياح المثيرة للرمال والأتربة الكمامات

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