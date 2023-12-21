أخطر 3 ظواهر| الأرصاد تحذر المواطنين.. وخريطة سقوط الأمطار

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن توقعاتها لـ حالة الطقس غدا الخميس 21 ديسمبر 2023، حيث يحجث انخفاض طفيف في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بسبب تأثر البلاد بكتل هوائية قادمة من البحر الأحمر.

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حالة الطقس غدًا

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء ومائل للحرارة على جنوب الصعيد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.

الطقس غدا

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا في مصر والظواهر الجوية المتوقعة في بيان لها، وتتمثل:

الشبورة المائية

ولفتت هيئة الأرصاد، إلى انتشار شبورة مائية صباحًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطجات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

رياح محملة بالأتربة

وأشارت الأرصاد إلى نشاط الرياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد، وتؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على مناطق من السواحل الغربية والصحراء الغربية على فترات متقطعة.

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سقوط أمطار

وأضافت سقوط أمطار خفيفة على مناطق من أقصي السواحل الشمالية الغربية وجنوب سلاسل البحر الأحمر على فترات متقطعة.

حالة البحر المتوسط

وتابعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيان حالة البحر المتوسط، حيث تكون حالته معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الأمواج من 2 إلى إلى 2.5 متر، واتجاه الرياح جنوبية شرقية.

حالة البحر الأحمر

وعن حالة البحر الأحمر، فأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن حالته خفيفة، وارتفاع الأمواج من 0.5 متر إلى متر، واتجاه الرياح جنوبية غربية.