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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حازم إمام يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

صدى البلد

كشف حازم إمام نجم نادي الزمالك السابق وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة عن مفاجاة سارة لجماهير الزمالك بشأن أزمة إيقاف القيد في نادي الزمالك.


قال حازم إمام : نادي الزمالك توصل إلى اتفاق نهائي مع مسئولي سبورتينج لشبونة البرتغالي بشأن إنهاء أزمة إيقاف القيد .

وانتهت أحداث مباراة ساجرادا الأنجولي ونادي الزمالك، بالتعادل السلبي، على ملعب 11 نوفمبر في العاصمة الأنجولية لواندا، في إطار مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وبتلك النتيجة رفع الزمالك رصيده إلى ١٠ نقاط متصدرا المجموعة، وساجرادا يرفع رصيده إلى ٤ نقاط في المركز الثالث خلف أبو سليم الليبي صاحب المركز الثاني ب ٦ نقاط، ويتذيل المجموعة أكاديمية سوار دون نقاط.

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