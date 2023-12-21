فرج عامر يكشف تفاصيل مثيرة بشأن العروض السعودية للاعبين المصريين

اعلن فرج عامر رئيس نادي سموحة عن عروض سعودية لعدد كبير من اللاعبين الدوليين المصرين عبر حسابة بموقع فيسبوك.

وكتب فرج عامر :هجوم من اندية سعودية علي عدد كبير من اللاعبين الدوليين المصرين ولكن االبية العروض لاترقي الي المستويات المطلوبة ، كلها تتارجح بين ٣ الي ٤ مليون دولار يمكن زيزو حوالي ٦ مليون دولار فقط.

وكان قد صرح ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك السابق، عن حقيقه استمرار زيزو مع نادي الزمالك.

وكتب عباس عبر حسابه الشخصي على “فيس بوك”: "علي عهدتي شخصيا.. لن يغادر أحمد سيد زيزو نادي الزمالك هذا العام".

وأكد الإعلامي أمير هشام، مقدم برنامج "+90"، أن نادي الاتفاق السعودي دخل الصراع من أجل التعاقد مع أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال هشام، خلال برنامجه على قناة “النهار”: "الشباب السعودي كان أبرز المهتمين بضم زيزو ودخل الاتفاق في الوقت الحالي وبقوة، من أجل الظفر بخدماته".