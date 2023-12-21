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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فرج عامر يكشف تفاصيل مثيرة بشأن رحيل فتوح عن الزمالك

صدى البلد

كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة  طلب نجم الزمالك احمد فتوح للرحيل عن الزمالك  عبر حسابة بموقع فيسبوك.

وكتب فرج عامر : احمد فتوح  الطريق امامة مفتوح لمن يحقق لة ما يتمناة.

وغادرت منذ قليل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مطار العاصمة الأنجولية لواندا في طريقها عائدة إلى القاهرة بعد خوض مباراة ساجرادا الأنجولي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتعادل فريق الزمالك مع ساجرادا الأنجولي بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الأربعاء، باستاد 11 نوفمبر في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليرفع الأبيض رصيده إلى 10 نقاط يتصدر بهم المجموعة ويتأهل لدور الثمانية، في حين رفع الفريق الأنجولي رصيده إلى 4 نقاط يحتل بهم المركز الثالث.
 

فتوح أحمد فتوح الظهير أحمد فتوح ظهير أيسر الزمالك

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