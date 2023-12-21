جهاز المنتخب.. حازم إمام: لم أغضب من محمد شوقي بعد تصريحاته ضدي

نشر الاعلامي احمد شوبير تعليق حازم إمام عضو مجلس ادارة الزمالك علي تصريحات محمد شوقي مدرب منتخب مصر السابق قبل يومين في أحد البرامج بأنه غاضب من حازم إمام، بعد قيام الأخير باستبعاده من الجهاز الفني المعاون للبرتغالي روي فيتوريا.

ورد حازم إمام:"لم أغضب من محمد شوقي بعد تصريحاته ضدي، فهو أخ أصغر، كما أنني كنت أكثر المطالبين باستمراره في جهاز المنتخب بعد رحيل كيروش، ولم أجامل أيمن عبد العزيز بتواجده في جهاز فيتوريا.



واستقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، امس الأربعاء، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، للاطمئنان علي استعدادات المنتخب خلال الفترة القادمة من معسكر تدريبي وملاعب وجاهزية اللاعبين، لخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية بكوت ديفوار 2024.