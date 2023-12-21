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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لوبيتيجي على رادار مانشستر يونايتد خلفاً لـ تين هاج

صدى البلد

غادر المدير الفني الإسباني جولين لوبيتيجي نادي ولفرهامبتون في أغسطس الماضي بسبب نقص الدعم في سوق الانتقالات الصيفية، وذلك على الرغم من المسيرة الرائعة خلال الموسم الماضي 2022/2023 والذي أبقى الفريق في البريميرليج.

 

وعقب الرحيل عن ولفرهامبتون، استمر المدرب البالغ من العمر 57 عامًا في العيش في إنجلترا، وقال أنه كان "سعيدًا جدًا جدًا" أثناء حديثه في بث صوتي لإذاعة بي بي سي، وذلك لأنه يريد مواصلة مسيرته في البريميرليج.

 

اعترف برغبته في مقابلة مع سكاي سبورتس، حيث وصف ثقافة كرة القدم الإنجليزية بأنها "خاصة" واعترف أيضًا بأنه رفض بالفعل عروض من خارج انجلترا.

 

ربطت عدة تقارير اسم لوبيتيجي بنادي مانشستر يونايتد ليحل محل المدرب الهولندي إيريك تين هاج خاصة بعد الخروج الاوروبي المخيب للآمال عقب تذيل الفريق لمجموعتة والخروج من الدور الأول، بالإضافة للتخبط في الدوري وتلقي 7 هزائم من 17 مباراة.

 

وسبق أن قاد لوبيتيجي منتخب إسبانيا وريال مدريد وإشبيلية، وفاز مع الأخير بلقب الدوري الأوروبي.

 

لوبيتيجي مانشستر يونايتد تين هاج جولين لوبيتيجي ولفرهامبتون البريميرليج

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