عواصف رملية وترابية تضرب القاهرة بعد ساعات قليلة.. الأرصاد تحذر مرضى الحساسية

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من الانخفاضات الكبيرة في درجات الحرارة خلال الفترة الحالية، وذلك لآن البلاد مقبلة على فصل الشتاء الذي يبدأ غدًا الجمعة، وأن اليوم هناك عواصف رملية وترابية وأمطار.

وقالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن البلاد تتأثر بنشاط الرياح المصاحبة لـ عواصف رملية وترابية، وأن تلك العاصفة تبدأ اليوم الخميس وتستمر حتى غدًا الجمعة، وأن تلك العاصفة تصل القاهرة غدًا أي بعد 24 ساعة.

رسالة لمرضى الحساسية

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، خلال تصريحات تلفزيونية، أن البلاد ستتأثر بالعواصف والرياح، ولذلك على المواطنين توخي الحذر، وارتداء الكمامة، وعلى مرضى الحساسية الانتباه لـ تحذيرات الأرصاد.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن الأمطار ستكون على المناطق الساحلية، وأن تلك الأمطار لن تكون مؤثر على الأنشطة اليومية، ولن تصل الأمطار لـ المدن الداخلية، ولذلك على الجميع ارتداء الملابس الشتوية.

وفيما يلي بيان بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس:

العظمى الصغرى

القاهرة 20 13

العاصمة الإدارية 19 12

6 أكتوبر 19 12

بنهــــا 20 13

دمنهور 20 13

وادي النطرون 19 12

كفر الشيخ 19 12

المنصورة 20 13

الزقازيق 20 13

شبين الكوم 20 13

طنطا 19 12

دمياط 22 15

بورسعيد 22 16

الإسماعيلية 21 12

السويس 20 13

العريش 21 12

رفح 21 11

رأس سدر 25 12

نخل 19 08

كاترين 16 04

الطور 24 12

طابا 22 13

شرم الشيخ 26 16

الإسكندرية 20 13

العلمين الجديدة 20 13

مطروح 18 12

السلوم 17 11

سيوة 17 10

رأس غارب 25 15

الغردقة 25 15

سفاجا 26 16

مرسى علم 26 16

الشلاتين 27 21

حلايب 25 20

أبو رماد 26 20

رأس حدربة 27 21

الفيوم 21 12

بني سويف 21 12

المنيا 22 10

أسيوط 23 09

سوهاج 23 12

قنا 25 14

الأقصر 26 13

أسوان 29 15

الوادي الجديد 26 12

أبوسمبل 28 14