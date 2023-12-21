عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عواصف رملية وترابية تضرب القاهرة بعد ساعات قليلة.. الأرصاد تحذر مرضى الحساسية

عواصف
عواصف

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من الانخفاضات الكبيرة في درجات الحرارة خلال الفترة الحالية، وذلك لآن البلاد مقبلة على فصل الشتاء الذي يبدأ غدًا الجمعة، وأن اليوم هناك عواصف رملية وترابية وأمطار.

txt

عواصف رملية وترابية تضرب القاهرة خلال ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد

txt

عواصف رملية وترابية من السبت.. الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا.. فيديو

txt

عواصف رملية وترابية بعد 48 ساعة.. الأرصاد تعلن خبرا عاجلا للمواطنين| فيديو

txt

سيول.. الأرصاد تعلن سقوط أمطار بـ 13 محافظة اليوم

وقالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن البلاد تتأثر بنشاط الرياح المصاحبة لـ عواصف رملية وترابية، وأن تلك العاصفة تبدأ اليوم الخميس وتستمر حتى غدًا الجمعة، وأن تلك العاصفة تصل القاهرة غدًا أي بعد 24 ساعة.

 

رسالة لمرضى الحساسية 

 

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، خلال تصريحات تلفزيونية، أن البلاد ستتأثر بالعواصف والرياح، ولذلك على المواطنين توخي الحذر، وارتداء الكمامة، وعلى مرضى الحساسية الانتباه لـ تحذيرات الأرصاد.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن الأمطار ستكون على المناطق الساحلية، وأن تلك الأمطار لن تكون مؤثر على الأنشطة اليومية، ولن تصل الأمطار لـ المدن الداخلية، ولذلك على الجميع ارتداء الملابس الشتوية.

 

وفيما يلي بيان بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس:

العظمى الصغرى
القاهرة 20  13
العاصمة الإدارية 19  12
6 أكتوبر 19  12
بنهــــا 20  13
دمنهور 20  13
وادي النطرون 19  12
كفر الشيخ 19  12
المنصورة 20  13
الزقازيق 20  13
شبين الكوم 20  13
طنطا 19  12
دمياط 22  15 
بورسعيد 22  16
الإسماعيلية 21  12
السويس 20  13
العريش 21  12
رفح 21  11
رأس سدر 25  12
نخل 19  08
كاترين 16  04
الطور 24 12
طابا 22  13
شرم الشيخ 26  16
الإسكندرية 20  13
العلمين الجديدة 20  13
مطروح 18  12
السلوم 17 11
سيوة 17  10
رأس غارب 25  15
الغردقة 25  15
سفاجا 26  16
مرسى علم 26  16
الشلاتين 27  21
حلايب 25  20
أبو رماد 26  20 
رأس حدربة 27 21
الفيوم 21 12
بني سويف 21  12
المنيا 22  10
أسيوط 23  09
سوهاج 23  12
قنا 25  14 
الأقصر 26  13
أسوان 29  15
الوادي الجديد 26  12
أبوسمبل 28  14

عواصف عواصف رملية عواصف رملية وترابية امطار درجات الحرارة هيئة الأرصاد الجوية الأرصاد الجوية الأرصاد هيئة الأرصاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سقوط جديد لسعر كيلو البصل بالأسواق .. وهؤلاء أبرياء من الأزمة الحالية

احذر من سخونة الـ 3 أيام| متحور كورونا الجديد يثير قلق الجميع.. وهذه أبرز الأعراض

على مشارف الشتاء.. الأرصاد تحذر من موجة برد ورياح وتنصح بارتداء الكمامات

سخرها لإشباع رغباته..شيف سمك ينهي براءة فتاة بالمطرية بمراسلات وصور خاصة جدا

لو كنت قليل الحيلة ردد 6 كلمات ينصرك الله ويفتحها عليك فتحا عجيبا

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم 21-12-2023

ملكة الحرام.. كواليس سقوط صاحبة كباريه شهير في الجيزة

رد عاجل لحركة حماس على تهديد إسرائيل باغتيال هنية ومشعل

ترشيحاتنا

8 تعليمات مهمة من جامعة عين شمس للطلاب بشأن امتحانات الترم الأول

عواصف رملية وترابية تضرب القاهرة بعد ساعات قليلة.. الأرصاد تحذر مرضى الحساسية

شنغهاي الصينية تشهد طقسًا يعتبر الأكثر برودة في ديسمبر منذ 40 عامًا

أسعار الذهب اليوم الخميس 21 ديسمبر 2023

قصف إسرائيلي عنيف يستهدف بلدات جنوبي لبنان

أزمة السكر انتهت.. ماذا فعلت وزارة التموين لتخفيف أوجاع المواطن


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أزمة السكر انتهت.. ماذا فعلت وزارة التموين لتخفيف أوجاع المواطن

فستان جريء.. مي عمر تثير الجدل بإطلالة جديدة| شاهد

ولا أغرب .. مقطع فيديو يثير الجدل لحيوان يوقف السيارات طلبًا للمساعدة

الشائعات تطارد النجوم في 2023| غادة عبد الرازق تنفي زواجها من ثري قطري.. حقيقة ارتباط رانيا يوسف بـ الفيشاوي.. وأنباء وفاة علا غانم تحدث ضجة

فيديو

مقطع فيديو مؤثر لعجوز فلسطينية ينفطر له القلوب.. شاهد ماذا قالت

حصاد 2023 .. عام انتخابات الرئاسة الحاسمة في ثلاث قارات |فيديوجراف

قصة الحب السبب.. وائل جسار يعلن تفاصيل اعتناق زوجته الإسلام|فيديوجراف

أعلى فائدة على شهادات الاستثمار | تعرف عليها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المناخ والنزاعات المسلحة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الفوز لصاحب الخطوط الحمراء

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الاعتزاز بلغتنا

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

اﻟﻤﺰﻳﺪ