بعد دخول ظاهرة النينو.. هل تشهد مصر الشتاء الأشد برودة؟ الأرصاد تجيب

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد في هيئة الأرصاد الجوية، إن مصر بدأت تشهد انخفاضا في درجات الحرارة مع نشاط للرياح مثير للأتربة وهو ما يزيد بالشعور بالبرودة، ومن المتوقع أن يستمر نشاط الرياح غدا أيضا وكان مثير للأتربة فضلا عن أن ظهور الأتربة في هذا التوقيت من العام أمر غريب نتيجة التغيرات المناخية والظواهر المختلفة التي نتجت عنها.

حديث عن حالة الطقس

وأضاف "شاكر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هدير أبو زيد، في برنامج "التاسعة" المذاع عبر قناة "الأولى"، أنه يوجد بعض الأقاويل المتداولة عن أن مصر تشهد شتاء هو الأبرد خلال الفترة الحالية ألا أن هيئة الأرصاد الجوية تنفي هذا الأمر بشكل كامل، لافتة إلى أنه على الرغم من تأثر مصر بظاهرة النينو هذا العام ألا أن الشتاء لم يكون هو الأبرد.

وتابعت أن ظاهرة النينو هي ظاهرة حينما تحدث تؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة في المحيطات وبالتالي تؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الغلاف الجوي كله، وهذا كان واضح في فصل الصيف، ودرجات الحرارة كانت مرتفعة بشكل كبير في الدول الأوروبية والشرق الأوسط وسجلت أرقام غير مسبوقة، وتؤدي إلى شتاء شديد البرودة.

واستكملت، أن المنظمات الدولية حينما تتحدث أن ظاهرة النينو ستؤدي إلى وجود شتاء هو الأبرد في آخر 10 سنوات ألا أن هذا تتحدث عن متوسط درجات العالم، ولا تشهد كل الدول شتاء بارد، ومصر تشهد درجات حرارة أغلى من المعدل الطبيعي.