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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تحذيرات عاجلة.. مفاجأة غير متوقعة عن طقس أول أسبوع في الشتاء

طقس
طقس

كشف محمود القياتي عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل أول أسبوع في فصل الشتاء، مشيرا إلى أن يسود غدًا السبت طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب البلاد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء، بارد ليلًا 
 

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وحذر محمود القياتي عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية لبرنامج ٩٠ دقيقة، المذاع عبر قناة المحور ، مساء اليوم الجمعة، المصابين بأمراض الصدر والجيوب الأنفية من الخروج إلا للضرورة وارتداء كمامة، خاصةً في المناطق المعرضة للهواء.

وتابع محمود القياتي عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، انه أظهرت خرائط الطقس عن سقوط الأمطار الخفيفة إلى متوسطة على عدة مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة، كما تنخفض درجات الحرارة ليلا على أغلب الأنحاء بشكل طفيف.

أما عن حالة البحر المتوسط ، تابع محمود القياتي عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، انه تكون معتدلة ومضطربة، وارتفاع الأمواج من 2 إلى 3.5 متر، واتجاه الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية.

وأما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الأمواج من 1.5 متر إلى 2 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.
 

 

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