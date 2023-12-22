البسوا تقيل| الأرصاد: القاهرة تسجل 20 درجة.. وتحذير من طقس الساعات المقبلة

البسوا تقيل .. وجهت هيئة الأرصاد الجوية، توجه نداء إلى المواطنين؛ للتحذير من حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، حيث من المتوقع حدوث انخفاض في درجات الحرارة، وزيادة الإحساس بالبرودة .

حالة الطقس

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم، الجمعة والذي يوافق أول أيام فصل الشتاء، حيث يشهد استمرار تأثر البلاد بالغطاء السحابي على المناطق الشمالية تحديدا، لتعمل على حجب أشعة الشمس وزيادة الإحساس ببرودة الطقس.

الظواهر الجوية

قالت هيئة الأرصاد الجوية إن الظاهرة الجوية المؤثرة خلال ساعات النهار في الطقس اليوم، هي نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال محافظة البحر الأحمر، حيث تؤدى الى تدهور مستوى الرؤية الأفقية على السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وسيناء وشمال الصعيد.

وأشارت هيئة الأرصاد، أن الفرصة مهيأة خلال الطقس اليوم، لسقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، تكون خفيفة على مناطق من أقصى جنوب سلال جبال البحر الأحمر.

وحول حركة البحرين، يكون المتوسط يكون معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج يتراوح ما بين متران إلى ثلاثة أمتار، أما البحر الأحمر يكون معتدل وارتفاع الموج يتراوح ما بين متر ونصف إلى متران ونصف المتر

وناشدت هيئة الأرصاد، المواطنين من مرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر، بضرورة ارتداء الكمامات أثناء الخروج من المنزل .

درجات الحرارة المتوقعة خلال الطقس اليوم، على مناطق الجمهورية:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 20 درجة.

السواحل الشمالية 21 درجة.

جنوب سيناء 25 درجة.

شمال الصعيد 21 درجة.

جنوب الصعيد 24 درجة.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن وجود نشاط للرياح مثير للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى ومن المتوقع أن يمتد ليؤثر على شرق البلاد مع تقدم الوقت موضحة ان مستوى الرؤية الأفقية على القاهرة الكبرى 2000 متر .

كما تشير صورة الأقمار الصناعية إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق من شمال الوجه البحرى وشرق الإسكندرية.

وشدد هيئة الأرصاد الجوية، على مرضى حساسية الصدر والجيوب الأنفية، بضرورة ارتداء الكمامات عند الخروج من المنزل.

حالة الطقس في المحافظات

من جانب آخر شهد اليوم بمختلف المحافظات انخفاضا فى درجات الحرارة وشعر ببرودة الجو معظم المواطنين

شهدت مدن وقري محافظة دمياط، موجه من الطقس السيء بمختلف أنحاء البلاد.

وتعرضت محافظة دمياط لموجه من الامطار الغزيرة صاحبها بروده شديدة في الطقس.

ومن جانبها أعلنت جمعيه الصيادين بعزبة البرج عدم السماح لمراكز الصيد بالخروج للرحلات الصيد نتيجة للتقلبات الجوية وارتفاع الأمواج مما يعرض أرواح الصيادين للخطر.

و أعلن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، أن بوغاز الميناء لم يتأثر بحالة الطقس وان الميناء استقبل 11 سفينة اليوم (6 سفن بضائع عامة و5 سفن حاويات).

توقف حركة الملاحة

كما توقف حركتي الملاحة والشحن بميناء العريش البحري شمال سيناء، بسبب سوء حالة الطقس وهبوط رياح شديدة.. حيث أغلقت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الجمعة، ميناء العريش البحري، بسبب الظروف الجوية غير المستقرة التي تسود محافظة شمال سيناء.

هطول الأمطار

شهدت محافظة الإسكندرية هطول أمطار متفاوتة الشدة من متوسطة إلى غزيرة صباح اليوم الجمعة على مختلف أنحاء المحافظة، وذلك مع بدء فصل الشتاء رسميا أمس الخميس.

وتشهد الإسكندرية حالة من التغيرات والتقلبات الجوية خلال النصف الثاني من ديسمبر، بسبب "نوة الفيضة الصغرى"، والتي يفيض فيها البحر، وتستمر لمدة 5 أيام، يصاحبها رياح شمالية غربية ممطرة، وارتفاع في الأمواج.

وفى كفر الشيخ ، أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، توقف حركة الملاحة والصيد بميناء البرلس وفي مياه البحر المتوسط بنطاق المحافظة، من اليوم الجمعة، ولحين تحسن الأحوال الجوية، وذلك طبقاً لتقرير الهيئة العامة للأرصاد الجوية بتعرض شمال البلاد لموجة من الطقس السيئ والتى تؤدي لاضطراب حركة الملاحة البحرية.

وكلف محافظ كفر الشيخ، رؤساء المراكز والمدن، بالتعامل الفوري مع تبعيات التغيرات المناخية المحتملة التي تشهدها المحافظة، و‎رفع درجة الاستعداد بأجهزة المحافظة، لمواجهة التغيرات المناخية واتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر.

كما استعدت الأجهزة التنفيذية بمختلف المحافظات لإزالة أى تراكمات لمياه الامطار وتغيير حركة الطرق فى حال سقوط أمطار كثيفة فى بعض المناطق، كما يتابع المزارعين حالة الطقس وذلك فى محاولة لحماية المحاصيل الزراعية وتقليل ري المحاصيل فى حالة سقوط الأمطار.