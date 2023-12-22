عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

البسوا تقيل| الأرصاد: القاهرة تسجل 20 درجة.. وتحذير من طقس الساعات المقبلة

صدى البلد

 البسوا تقيل .. وجهت هيئة الأرصاد الجوية، توجه نداء إلى المواطنين؛ للتحذير من حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، حيث من المتوقع حدوث انخفاض في درجات الحرارة، وزيادة الإحساس بالبرودة .

حالة الطقس 

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم، الجمعة والذي يوافق أول أيام فصل الشتاء، حيث يشهد استمرار تأثر البلاد بالغطاء السحابي على المناطق الشمالية تحديدا، لتعمل على حجب أشعة الشمس وزيادة الإحساس ببرودة الطقس. 

الظواهر الجوية 

قالت هيئة الأرصاد الجوية  إن الظاهرة الجوية المؤثرة خلال ساعات النهار في الطقس اليوم، هي نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال محافظة البحر الأحمر، حيث تؤدى الى تدهور مستوى الرؤية الأفقية على السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وسيناء وشمال الصعيد.

وأشارت هيئة الأرصاد، أن الفرصة مهيأة خلال الطقس اليوم، لسقوط أمطار متوسطة على  مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، تكون خفيفة على مناطق من أقصى جنوب سلال جبال البحر الأحمر. 

وحول حركة البحرين، يكون المتوسط يكون معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج يتراوح ما بين متران إلى ثلاثة أمتار، أما البحر الأحمر يكون معتدل وارتفاع الموج يتراوح ما بين متر ونصف إلى متران ونصف المتر 

وناشدت هيئة الأرصاد، المواطنين من مرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر، بضرورة ارتداء الكمامات أثناء الخروج من المنزل .

 درجات الحرارة المتوقعة خلال الطقس اليوم، على مناطق الجمهورية:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 20 درجة.

السواحل الشمالية 21 درجة.

جنوب سيناء 25 درجة.

شمال الصعيد 21 درجة. 

جنوب الصعيد 24 درجة.

 كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن وجود نشاط للرياح مثير للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى ومن المتوقع أن يمتد ليؤثر على شرق البلاد مع تقدم الوقت موضحة ان مستوى الرؤية الأفقية على القاهرة الكبرى 2000 متر .

كما تشير صورة الأقمار الصناعية إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق من شمال الوجه البحرى وشرق الإسكندرية.

وشدد هيئة الأرصاد الجوية، على مرضى حساسية الصدر والجيوب الأنفية، بضرورة ارتداء الكمامات عند الخروج من المنزل. 

حالة الطقس في المحافظات

من جانب آخر شهد اليوم بمختلف المحافظات انخفاضا فى درجات الحرارة وشعر ببرودة الجو معظم المواطنين 
 شهدت مدن وقري محافظة دمياط،  موجه من الطقس السيء بمختلف أنحاء البلاد.

وتعرضت محافظة دمياط لموجه من الامطار الغزيرة صاحبها بروده شديدة في الطقس. 

ومن جانبها أعلنت جمعيه الصيادين بعزبة البرج عدم السماح لمراكز الصيد بالخروج للرحلات الصيد نتيجة للتقلبات الجوية وارتفاع الأمواج مما يعرض أرواح الصيادين للخطر.

و أعلن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط،  أن بوغاز الميناء لم يتأثر بحالة الطقس  وان الميناء استقبل 11 سفينة اليوم (6 سفن بضائع عامة و5 سفن حاويات).

توقف حركة الملاحة 

كما توقف حركتي الملاحة والشحن بميناء العريش البحري  شمال سيناء، بسبب سوء حالة الطقس وهبوط رياح شديدة.. حيث أغلقت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الجمعة، ميناء العريش البحري، بسبب الظروف الجوية غير المستقرة التي تسود محافظة شمال سيناء.

هطول الأمطار

شهدت محافظة الإسكندرية هطول أمطار متفاوتة الشدة من متوسطة إلى غزيرة صباح اليوم الجمعة على مختلف أنحاء المحافظة، وذلك مع بدء فصل الشتاء رسميا أمس الخميس.

وتشهد الإسكندرية حالة من التغيرات والتقلبات الجوية خلال النصف الثاني من ديسمبر، بسبب "نوة الفيضة الصغرى"، والتي يفيض فيها البحر، وتستمر لمدة 5 أيام، يصاحبها رياح شمالية غربية ممطرة، وارتفاع في الأمواج.

وفى كفر الشيخ ، أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، توقف حركة الملاحة والصيد بميناء البرلس وفي مياه البحر المتوسط بنطاق المحافظة، من اليوم الجمعة، ولحين تحسن الأحوال الجوية، وذلك طبقاً لتقرير الهيئة العامة للأرصاد الجوية بتعرض شمال البلاد لموجة من الطقس السيئ والتى تؤدي لاضطراب حركة الملاحة البحرية.

وكلف محافظ كفر الشيخ، رؤساء المراكز والمدن، بالتعامل الفوري مع تبعيات التغيرات المناخية المحتملة التي تشهدها المحافظة، و‎رفع درجة الاستعداد بأجهزة المحافظة، لمواجهة التغيرات المناخية واتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر.

كما استعدت الأجهزة التنفيذية بمختلف المحافظات لإزالة أى تراكمات لمياه الامطار وتغيير حركة الطرق فى حال سقوط أمطار كثيفة فى بعض المناطق، كما يتابع المزارعين حالة الطقس وذلك فى محاولة لحماية المحاصيل الزراعية وتقليل ري المحاصيل فى حالة سقوط الأمطار. 

الأرصاد الجوية الطقس المواطنين درجات الحرارة الأرصاد الجوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه|الذهب يتراجع بعد ساعات من قرار المركزي وعيار 21 الآن مفاجأة

ضربة موجعة لتجار الدولار في السوق ..تفاصيل

تحرك عاجل من النادي الأهلي لضم نجم الزمالك خلال ساعات.. تفاصيل

الزمالك يخطف توقيع صفقة الأهلي المنتظرة في الشتاء

معلق رياضي يفجر مفاجأة بشأن صفقة إمام عاشور مع الأهلي

هجوم حاد من جمهور الأهلي على أحمد عبد القادر

ارتدوا الكمامات فورا|الأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا بشأن طقس أول أيام الشتاء رسميا

إبراهيم سعيد يكشف عن صفقة من العيار الثقيل لـ الزمالك

ترشيحاتنا

مونديال الأندية| جماهير الأهلي تملأ مدرجات ستاد الأمير عبدالله الفيصل بلقاء «أوراوا»

أخبار التوك شو| الذهب يكسر حاجز الـ3000 جنه.. والشتاء يجتاح بقوة.. والتموين تزف بشرى للمواطنين

برشلونة يواجه شبح الاستبعاد من دوري أبطال أوروبا | ماذا فعل؟

القاهرة الإخبارية: عبد الفتاح البرهان كشف عن الجناح السياسي لميليشيا الدعم السريع

احسب هتقبض كام بعد الزيادة الجديدة في المعاشات يناير 2024

شاهد .. غزو جماهير الأهلي لـ إستاد مواجهة أوراوا الياباني بمونديال الأندية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحظة بلحظة| مباراة الأهلي أمام أوراوا الياباني بمونديال الأندية.. و3 قنوات مفتوحة

أسباب وراء إلتهاب الأذن الوسطى.. احذرها

عشان تدفي .. طريقة عمل شعيرية باللبن

علامة تظهر في الحمام تكشف الإصابة بالسرطان| ليست النزيف

فيديو

إنقاذ الجنيه | اسباب تثبيت أسعار الفائدة ..فيديو

مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب والدولار بعد قرار البنك المركزي | تفاصيل ..فيديو

مقطع فيديو لسيدة فلسطينية توجه رسالة للعالم يثير الجدل.. شاهد ماذا قالت؟

مقطع فيديو صادم لطائرة تهبط في شارع مزدحم بأمريكا.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المناخ والنزاعات المسلحة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الفوز لصاحب الخطوط الحمراء

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الاعتزاز بلغتنا

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

اﻟﻤﺰﻳﺪ