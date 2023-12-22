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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

عواصف رعدية وسيول.. الأرصاد الفلسطينية تحذر من طقس الأيام المقبلة

صدى البلد

أفادت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية ، اليوم الجمعة، بأن البلاد تتأثر تدريجياً بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة، وسيكون الطقس غائما جزئيا إلى غائم عاصفا ومغبرا في المناطق الوسطى والجنوبية، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة.

وقالت الأرصاد الفلسطينية أن الطقس مساء اليوم تسقط الأمطار على بعض المناطق الشمالية تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، وتمتد خلال ساعات الليل إلى المناطق الوسطى، والرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، تصل سرعتها إلى 60 كم/ساعة أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

وهذه الليلة، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم عاصفا وباردا في معظم المناطق، باردا نسبيا في أريحا والأغوار وتسقط الأمطار فوق المناطق الشمالية والوسطى تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا تصل سرعتها 60 كم/ساعة والبحر مائجا.

ويوم غد السبت، يستمر تأثير المنخقض الجوي، لذا يكون الجو غائما عاصفا باردا وماطرا على فترات على المناطق الشمالية والوسطى، وتمتد الأمطار في ساعات الليل إلى المناطق الجنوبية، وتكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا.

كما يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية تصل سرعتها أحيانا إلى 60 كم/ساعة والبحر مائجا.

وأضافت دائرة الأرصاد الجوية أن تأثير بقايا المنخفض الجوي على البلاد يستمر في ساعات صباح يوم الأحد المقبل، لذا يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم بارداً في معظم المناطق باردا نسبيا في الأغوار، وماطراً على فترات على بعض المناطق، وفي ساعات المساء ينحسر المنخفض الجوي وتميل الأجواء إلى الاستقرار، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، مع هبات قوية أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

فيما يكون الجو يوم الإثنين غائما جزئيا ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا في المناطق الجبلية وباردا نسبيا في بقية المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين خلال فترة تأثير المنخفض الجوي من خطر تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة، وشدة سرعة الرياح تصل سرعتها في بعض الهبات إلى 60 كم/ساعة.

كما حذرت من خطر التزحلق على الطرقات وتدني مدى الرؤية الأفقية.

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