لنشر الفكر المستنير ..أنشطة دعوية بمساجد المدن والقرى بسيناء

واصلت مديرية الأوقاف بمحافظة شمال سيناء تنفيذ الأنشطة الدعوية من خلال المساجد في المدن والقرى لنشر الفكر المستنير ، في إطار خطة وزارة الأوقاف على مستوى المحافظات .. تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

وقال الشيخ محمود مرزوق مدير عام الأوقاف بالمحافظة، أنه تم تنفيذ ( 50) أسبوعا ثقافيا جديدا من مساجد الإدارات الفرعية بمديرية أوقاف شمال سيناء.، كما تم تنفيذ عدد (2) ندوة علمية حول "أبو داود السجستانى ، و عدد (٩) مقارئ للأعضاء على مستوى (٥) ادارات فرعية.



ختم القرآن:

كما تم تنفيذ عدد (27) جلسة تلاوة ضمن برنامج صحح قراءتك لختم القرآن الكريم ، عقب صلاة العشاء على مستوى الإدارات الفرعية.

وتنفيذ عدد (٣) محاضرات بالمدارس ضمن البرنامج التثقيفي بالمدارس على مستوى (٣) ادارات فرعية هي شرق العريش والشيخ زويد وبئر العبد

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