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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لنشر الفكر المستنير ..أنشطة دعوية بمساجد المدن والقرى بسيناء

أنشطة دعوية بمساجد
أنشطة دعوية بمساجد سيناء

واصلت مديرية الأوقاف بمحافظة شمال سيناء  تنفيذ الأنشطة الدعوية من خلال المساجد في المدن والقرى  لنشر الفكر المستنير ،   في إطار خطة وزارة الأوقاف على مستوى المحافظات .. تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.   

 

وقال  الشيخ محمود مرزوق مدير عام الأوقاف بالمحافظة، أنه تم  تنفيذ  ( 50) أسبوعا ثقافيا جديدا من مساجد الإدارات الفرعية بمديرية أوقاف شمال سيناء.، كما تم تنفيذ  عدد (2) ندوة علمية حول "أبو داود السجستانى ، و عدد (٩) مقارئ للأعضاء على مستوى (٥) ادارات فرعية.
 

 

ختم القرآن:

كما تم تنفيذ  عدد (27) جلسة تلاوة ضمن برنامج صحح قراءتك لختم القرآن الكريم ، عقب صلاة العشاء على مستوى الإدارات الفرعية.

وتنفيذ  عدد (٣) محاضرات بالمدارس ضمن البرنامج التثقيفي بالمدارس على مستوى (٣) ادارات فرعية هي شرق العريش والشيخ زويد وبئر العبد

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سيناء أنشطة مساجد دعوية القرى

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