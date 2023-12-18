محافظ شمال سيناء يستعرض جهود مساعدات غزة مع مساعد رئيسة الوكالة الأمريكية للتنمية



استقبل اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اليوم، فالي الكسندر، مساعد رئيسة الوكالة الامريكية للتنمية الدوليةUSAID ، والوفد المرافق له، في مدينة العريش، خلال زيارته الي محافظة شمال سيناء.



واستعرض المحافظ ،خلال اللقاء الجهود التي تقوم بها مصر في استقبال وايصال المساعدات وايصالها الي قطاع غزة واستقبال الجرحي والمصابين الفلسطينيين للعلاج في المستشفيات المصرية طبقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.



وأكد المحافظ، أن المساعدات تصل الي مدينة العريش عبر ثلاثة مسارات وهي البر والبحر والجو، حيث تصل شاحنات المساعدات الي مدينة العريش عبر الطريق الدولي الساحلي، وتصل سفن المساعدات عبر ميناء العريش البحري، وتصل طائرات المساعدات عبر مطار العريش الدولي.

المساعدات المتنوعة:



وأضاف المحافظ، أن الهلال الأحمر المصري يقوم باستقبال المساعدات المتنوعة التي تصل عبر الـ 3 مسارات وتخزينها في مخازن مؤمنة في مدينة العريش ونقلها الي قطاع غزة عبر بوابة معبر رفح البري بالتنسيق مع مختلف الجهات.



وثمن مساعد رئيسة الوكالة الامريكية للتنمية الدوليةUSAID الجهود التي تقوم بها مصر في استقبال وايصال المساعدات الي أهالي قطاع غزة، والدور الذي تقوم به مصر بالتعاون مع كافة الأطراف في انهاء الاحداث في غزة.



وقام مساعد رئيسة الوكالة الامريكية للتنمية الدولية والوفد المرافق له بتفقد شاحنات المساعدات أمام معبر رفح البري، مؤكدًا علي تسريع وتيرة دخول الشاحنات الي قطاع غزة.