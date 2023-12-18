عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ شمال سيناء يستعرض جهود مساعدات غزة مع مساعد رئيسة الوكالة الأمريكية للتنمية

لقاء محافظ شمال سيناء
لقاء محافظ شمال سيناء لمساعدة وكالة التنمية


استقبل اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اليوم، فالي الكسندر، مساعد رئيسة الوكالة الامريكية للتنمية الدوليةUSAID ، والوفد المرافق له،  في مدينة العريش، خلال زيارته الي محافظة شمال سيناء.


واستعرض المحافظ ،خلال اللقاء الجهود التي تقوم بها مصر في استقبال وايصال المساعدات وايصالها الي قطاع غزة واستقبال الجرحي والمصابين الفلسطينيين للعلاج في المستشفيات المصرية طبقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.


وأكد المحافظ، أن المساعدات تصل الي مدينة العريش عبر ثلاثة مسارات وهي البر والبحر والجو، حيث تصل شاحنات المساعدات الي مدينة العريش عبر الطريق الدولي الساحلي، وتصل سفن المساعدات عبر ميناء العريش البحري، وتصل طائرات المساعدات عبر مطار العريش الدولي.

المساعدات المتنوعة:


وأضاف المحافظ، أن الهلال الأحمر المصري يقوم باستقبال المساعدات المتنوعة التي تصل عبر الـ 3 مسارات وتخزينها في مخازن مؤمنة في مدينة العريش ونقلها الي قطاع غزة عبر بوابة معبر رفح البري بالتنسيق مع مختلف الجهات.
 

وثمن مساعد رئيسة الوكالة الامريكية للتنمية الدوليةUSAID الجهود التي تقوم بها مصر في استقبال وايصال المساعدات الي أهالي قطاع غزة، والدور الذي تقوم به مصر بالتعاون مع كافة الأطراف في انهاء الاحداث في غزة.
 

وقام مساعد رئيسة الوكالة الامريكية للتنمية الدولية والوفد المرافق له بتفقد شاحنات المساعدات أمام معبر رفح البري، مؤكدًا علي تسريع وتيرة دخول الشاحنات الي قطاع غزة.

txt

ابن شمال سيناء يحصل على الميدالية الفضية ببطولة الجمهورية

سيناء وكالة التنمية الأمريكية مساعدات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد القبض على المحتكرين| مفاجأة في أسعار السكر والبصل بالأسواق.. تفاصيل

لاعب تونس السابق يعلن مفاجأة لأول مرة عن مهاجم الأهلي موديست

بالأرقام.. ترتيب عدد الأصوات لـ المرشحين في الانتخابات الرئاسية 2024

انتهاء أزمة السكر رسميًا.. الكيلو يهبط 20 جنيها دفعة واحدة بعد تحرك الحكومة

عشان محدش يضحك عليك| أسعار جبرية لـ 7 سلع بينها السكر والأرز.. ومفاجأة من التموين بشأن الزيت

200 جنيه|هبوط مفاجئ يضرب الذهب بعد الارتفاع الجنوني.. وهذا سعر عيار 21 الآن

انخفاض مفاجئ فى أسعار الأرز.. اعرف الكيلو وصل كام؟

أول تعليق من حملة السيسي الانتخابية على فوزه بفترة رئاسية ثالثة

ترشيحاتنا

أكد عمق العلاقات مع مصر.. نائب رئيس الإمارات يهنئ السيسي بفوزه بالانتخابات

السيسي لـ المواطنين: أجدد معكم العهد ببذل كل جهد لبناء الجمهورية الجديدة

مؤسسة ابو العينين للنشاط الاجتماعي والثقافي تهنئ الرئيس السيسي: المصريون خرجوا بالملايين لاختيار زعيمهم بـ وعيٍ وثقة

السيسي : اصطفاف المصريين أمام الصناديق تصويت أمام العالم على رفضهم لما يحدث في فلسطين

الرئيس السيسي: غمرتني السعادة بمشهد اصطفاف الناخبين

سكرتيرة المرأة والطفل بالاتحاد العام لعمال مصر تهنئ الرئيس السيسي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. صور حفل زفاف هبة قطب بدون حجاب .. طليقة الفيشاوي تشعل السوشيال ميديا مع زوجها الجديد.. ملح يسبب فشلا كلويا

في عيد ميلادها الـ 49.. 10 صور أثارت الجدل لـ نيللي كريم|شاهد

هنا شيحة: كل التحية لمهرجان الجونة بتقديم دورة استثنائية في هذه الظروف

ماذا يحدث لجسمك عند تناول شوربة العدس

فيديو

رفضت العالمية وحظي كان سيئا.. يسرا تكشف سر حصولها على لقب النجمة المعلبة

سر حبها لكبار السن.. حقيقة زواج غادة عبد الرازق من ثري قطري

معركة شرسة.. العالم على مشارف حرب عالمية مع القرود والبعوض

أصيب بمرض في لسانه.. الحزن يخيم على مواقع التواصل بسبب وفاة التيك توكر فلانتينو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

نهال علام

نهال علام تكتب: الانتخابات الرئاسية

حسام الفقي

حسام الفقى يكتب: آخر جيل قبل السوشيال ميديا

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: وليد الفراج.. لا تتوقف

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الحياة بين الصعوبات والانفراجات

هالة الحلفاوي

هالة الحلفاوي تكتب: عام جديد.. أمل جديد

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المُتيّم بالذكرى

اﻟﻤﺰﻳﺪ