ابن شمال سيناء يحصل على الميدالية الفضية ببطولة الجمهورية

شاركت مديرية الشباب والرياضة محافظة شمال سيناء ، في مسابقة البطولة الجمهورية الثانية البارالمبية في قسم الناشئين، ممثلا نادي قادرون باختلاف بالمدينة الشبابية برأس البر بمحافظة دمياط في خلال الفترة 15 ديسمبر حتى 17 ديسمبر 2023 ، وحصد الميدالية الفضية اللاعب عبد الهادي رجب و المركز الثاني.

أبطال مصر:

وأوضح إيهاب حسن عبد الوهاب مدير عام المديرية، أن ذلك يأتي ذلك في ضوء إهتمام وزارة الشباب والرياضة والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وحرصه الدائم على توفير كل الدعم لأبطال مصر الرياضيين البارالمبيين في مختلف الألعاب لتحفيزهم لمواصلة الإنجازات.

وأضاف أن هناك دعم دائم ومستمر من الدكتور محمد شوشة محافظ شمال سيناء لذوي الاحتياجات الخاصة ومتابعة لأبطال الرياضيين المعاقين من خلال الزيارات لنادي قادرون بإختلاف وتلبية احتياجاتهم واحتياجات مكتب قادرون بإختلاف، بإشراف الدكتورة ماجدولين الشعراوي مدير المكتب .