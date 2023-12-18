محافظ شمال سيناء يتابع اصطفاف المعدات لمواجهة الأزمات

تفقد اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، اصطفاف المعدات والآليات والمركبات الهندسية للمراكز والمدن والأحياء وشركة مياه الشرب والصرف الصحى، ومعدات مديريات الخدمات، وذلك في إطار استعداد أجهزة المحافظة لمواجهة الأزمات والمواقف الطارئة ومراجعة الموقف العام للمعدات والتأكد من جاهزيتها في إدارة الأزمات تحقيقاً للصالح العام.

جاء ذلك بحضور اللواء أسامة الغندور سكرتير عام محافظة شمال سيناء ، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن ومديري مديريات الخدمات ، وعدد من الجهات المعنية .

حيث حضر الاصطفاف التي شهدته المحافظة اليوم عن مجلس مدينة الحسنة محمد أحمد المغربي سكرتير عام المركز والمدينة نيابتا عن السيد المدير العام سعد خليل بغدادي رئيس مركز ومدينة الحسنة .

متعددة الحجم:

وتفقد اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ،معدات الاصطفاف متعددة الحجم والنوع وتابع بنفسه حجم المعدات المشاركة ومدى كفاءتها، موجهاً بضرورة التدريب المستمر لكافة العناصر البشرية القائمة على تشغيل المركبات لرفع وصقل مهاراتهم الفنية حفاظاً على المركبات.

حيث تم حصر كافة المعدات بنطاق المحافظة واتخاذ الإجراءات الخاصة بأعمال الصيانة الشاملة لرفع كفاءتها لضمان الإستغلال الأمثل لتلك المعدات وتحقيق الغرض منها.

لافتاً إلى أهمية التعاون والتكامل بين كافة الجهات المعنية ورفع درجة الاستعداد والتأهب القصوى بجميع القطاعات الخدمية والحيوية للتعامل اللحظى فى حالات الطوارىء.

