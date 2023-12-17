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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جدارية الفنون تراثية بمراكز الشباب بالمدن والقرى في شمال سيناء

ورش عمل فنية للشباب
ورش عمل فنية للشباب السيناوي

تواصل  مديرية الشباب والرياضة ، محافظة شمال سيناء ،تنفيذ  جدارية  (الفنون تراثية) للشباب بمراكز الشباب بالمدن والقرى، والتي تهدف لإبراز الألعاب الرياضية والتراثية الخاصة بمحافظة شمال سيناء.

 

تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، واللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، وجيهان حنفي وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء، و هالة عثمان مدير عام الإدارة العامة للبرامج والأنشطة.

 

روح الإبداع
وقال إيهاب حسن عبد الوهاب مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة،  إنه يتم تنفيذ  ورش عمل فنية على صناعة الجلود والمكرمية وإشغال الخرز للنشء لبث  روح الفنون والابداع الفكري وتنمية روح التذوق وجمال الفن الإبداعي.  
 

حيث  يتم تنفيذ الجدارية والورش الفنية بمركز شباب الضاحية  بواقع يومين،  كل أسبوع الساعة 4 عصرا خلال شهر ديسمبر الجاري، تحت إشراف كوادر فنية.. وقاد التدريب الفنان القدير أحمد العيسوى ، والدكتور اسعد الترباني رئيس قسم الإدارة والترويح الرياضي  بكلية التربية الرياضية جامعة العريش ،وعدد من المدربين  رافت حمدي ، و اسراء العيسوي .
 

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