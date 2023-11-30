قبول طالب من ذوي الاحتياجات الخاصة بسيناء للالتحاق بنظام الخدمات بالثانوية العامة

وافق الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، على قبول طالب من ذوي الاحتياجات الخاصة"قصار القامة"للانضمام إلى نظام الخدمات بالثانوية العامة.، في خطوة تعكس الاهتمام المستمر بتلبية احتياجات ذوي الاحتياجات الخاصة.

و كان مجموع الطالب، كريم اياد أقل بدرجتين من مجموع القبول في نظام الخدمات بالثانوية العامة،حيث قام المحافظ باستقبال الطالب في مكتبه، حيث وافق على طلبه، مما يعكس الحرص على توفير الفرص المتساوية لجميع الطلاب، بما في ذلك ذوي الاحتياجات الخاصة.

وجاءت هذه الخطوة في سياق اهتمام المحافظة الدائم بتطوير وتعزيز الدعم لذوي الاحتياجات الخاصة، تماشيا مع التوجيهات الرئاسية الكريمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تؤكد على أهمية توفير الفرص المتساوية والمساواة في الحقوق لجميع شرائح المجتمع.

هذه الخطوة تعكس التزام المحافظة بتعزيز مبادئ الشمولية والمساواة، وتحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة والرعاية الشاملة لجميع فئات المجتمع.

الفرص المتساوية :



وقال المحافظ "نحن نلتزم بشكل قوي بتعزيز دورنا في توفير الفرص المتساوية لجميع أفراد مجتمعنا، وذلك يشمل دعم وتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة،حيث نؤمن بأهمية توفير بيئة شاملة تتيح لهم الاندماج بكل كفاءة في مختلف المجالات، بما في ذلك التعليم،فهذه الخطوة هي جزء من جهودنا المستمرة لضمان توفير الفرص المناسبة والمساواة في الحقوق للجميع دون استثناء، تماشياً مع التوجيهات السامية لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز الشمولية وتقديم الدعم اللازم لكافة شرائح المجتمع.



يذكر إن قصار القامة هم أولئك الذين يعانون من اختصار في الطول، ويعتبرون أقل طولاً من المتوسط العام للبشر،يمكن أن يكون السبب وراء ذلك هو العوامل الوراثية أو البيئية،فعادةً ما يُعتبر قصر القامة أكثر شيوعًا في العائلات التي يكون فيها الوالدين قصيري القامة،وفي بعض الحالات، يكون هناك أسباب طبية أو هرمونية وراء ذلك، لكن في الغالب لا يكون قصر القامة مصدراً لأي مشكلة صحية جوهرية.