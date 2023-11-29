برنامج لتدعيم المهارات الشخصية للشباب في شمال سيناء

واصلت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء «إدارة تمكين الشباب»، تنفيذ برنامج «مشوارى» لتدعيم المهارات الشخصية للشباب في سيناء ،

حيث تم تنفيذ البرنامج داخل مدرسة الثانوية بنات والثانوية التجارة بناتتحت إشراف وذلك الإدارة المركزية للمشروعات ، بقيادة منال جمال، بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف».



التفكير الايجابي:



وأكد "ايهاب حسن"، وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء، إن فعاليات برنامج مشوارى تستهدف تنفيذ ورش العمل لتعزيز دور الشباب من خلال المهارات الشخصية «التفكير الايجابى، الأساليب التحفيزية، التقبل، كيفية التعلم، وتحفيز مشاركتهم وتنمية مهاراتهم» .



وأضاف أن برنامج مشوارى أحد البرامج الرائدة التى تعمل على بناء قدرات النشء والشباب بالمهارات الحياتية ومهارات ريادة الأعمال والريادة المجتمعية ، والتى تعمل بالشراكة بين وزارة الشباب والرياضة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف».







حيث يتيح البرنامج حصول النشء والشباب على المهارات اللازمة للحياة العملية والتعامل مع الآخرين ، والقيام بتنفيذ المشروعات ، من أجل مستقبل أفضل ، و يقوم بتنفيذ الورش التدريبية خريجى برنامج مشوارى من الشباب المتميز.

وقد نفذ التدريب دكتور معتز الشريف، المدرب المعتمد من وزراة الشباب والرياضة واليونيسيف، ومتابعة التدريب محمد أبو الليل منسق المشروع بالمحافظة،