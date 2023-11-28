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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ شمال سيناء: السفينة الفرنسية تستقبل 9 جرحى فلسطينيين

محافظ سيناء يتفقد
محافظ سيناء يتفقد السفينة الطبية

أكد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أن سفينة طبية فرنسية وصلت الي ميناء العريش البحري، مساء أمس، حيث كان في استقبالها الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان المصري والدكتورة مي الكيلة، وزير الصحة الفلسطينية، في حضور وفد فرنسي رفيع المستوي.

 

2غرفة عمليات:


وأضاف المحافظ، خلال تفقد السفينة يرافقه اللواء هشام الخولي نائب المحافظ، أن السفينة "ديكسمود" من فئة الميسترال وهي عبارة عن مستشفي عائم بطاقة 40 سريرًا و25 سرير داخلي و15 سرير عناية متوسطة و5 أسرة عناية الأطفال، و2 غرفة عمليات مجهزة و20 طبيبًا فرنسيًا.
أشار المحافظ أن السفينة الفرنسية استقبلت 9 من الجرحي الفلسطينيين لتلقي العلاج واجراء الجراحات، طبقا للتنسيق بين وزارتي الصحة المصرية والفلسطينية والوفد الفرنسي.
ولفت المحافظ الي تقديم كل الدعم والتعاون لتنفيذ المهنة الإنسانية التي سيتولى الوفد إنجازها في علاج الجرحي الفلسطينيين، مثمنا الدور الفرنسي في هذا الشأن.

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سيناء جرحى فلسطينين السفينة الطبية

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