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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استمرار البرنامج التثقيفي المشترك بمدارس شمال سيناء للأسبوع الرابع على التوالي

الاسبوع الثقافي بشمال
الاسبوع الثقافي بشمال سيناء

 

 واصلت مديرية أوقاف شمال سيناء ، تنظيم  لقاءات البرنامج التثقيفي للمراحل التعليمية المختلفة بالمدارس ( ابتدائي - إعدادى- ثانوى ) للأسبوع الرابع على التوالي خلال شهر نوفمبر ، بجميع مراكز محافظة شمال سيناء.

وذلك في إطار التعاون بين وزارة الأوقاف ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، وتحت رعاية فضيلة الشيخ محمود مرزوق مدير مديرية أوقاف شمال سيناء

 

 

و يتم تنفيذ  فاعليات  البرنامج التثقيفي بالمدارس- والتى بدأت اعتبارا من اول شهر   نوفمبر ٢٠٢٣م - وسوف تستمر وفق الجدول الزمنى لتنفيذ فعاليات البرنامج حتى يوم الأربعاء القادم  ٢٩ من نوفمبر ٢٠٢٣م ، وذلك بمشاركة نخبة من  العلماء أئمة المساجد بمديرية أوقاف شمال سيناء.


35لقاءا

تأتى هذه اللقاءات ضمن عدد (٣٥) لقاءا بالبرنامج التثقيفي  تنفذها مديرية أوقاف شمال سيناء بالمدارس خلال شهر نوفمبر 2023م.

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