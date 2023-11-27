إقامة سدود ترابية لحماية المواطنين من السيول بـ الحسنة في شمال سيناء

أقام مجلس مدينة الحسنة محافظة شمال سيناء، عددا من السدود الترابية بمنطقة الحي البدوي الغربي بمدينة الحسنة ، وحي الشهيد معوض وفي بعض الأماكن الأخرى التي تتجمع بها مياه الأمطار بالمدينة ، بناء على توجيهات اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

وقال المحاسب سعد خليل بغدادي رئيس مركز ومدينة الحسنة ،أن الهدف هو تحويل مجاري السيول خارج الأحياء لحماية المواطنين والحفاظ على المدنية من أخطار السيول التي تحدث نتيجة الطقس الغير مستقر التي تتعرض له البلاد.

هطول الأمطار:

وفي هذا الصدد .. وجه المحاسب سعد خليل بغدادي رئيس مركز ومدينة الحسنة ، تعليماته استعدادا لموسم هطول الأمطار ، برفع حالة الاستعداد التام بكافة القطاعات الخدمية للتعامل الفوري والسريع لحدوث أي أزمة طارئه .

كما شدد علي استمرارية جاهزية ومراجعة معدات التدخل السريع بالمجلس للتحرك الفوري عند الإبلاغ عن أي أزمة مع تفعيل غرفة العمليات وربطها بغرف العمليات بالقري لمتابعة الأوضاع أول بأول .

يأتي ذلك ضمن خطة رئاسة مركز ومدينة الحسنة لمواجهة الأمطار والسيول خلال الفترة المقبلة بالإضافة إلى المتابعة المستمرة للصالح العام والحفاظ على حياة وسلامة المواطنين ٠

