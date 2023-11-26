عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ شمال سيناء يستعرض خطط التنمية والإنجازات بعهد الرئيس السيسي

محافظ شمال سيناء
محافظ شمال سيناء يلتقي تحالف الأحزاب

استقبل اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، مساء اليوم، تحالف الأحزاب السياسية بقيادة ممدوح عبد الحكيم، رئيس حزب التحرير المصري، وذلك في قاعة المؤتمرات بديوان عام المحافظة بالعريش.

واستعرض المحافظ خلال اللقاء خطط التنمية والإنجازات التي تمت في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في شتي القطاعات بمختلف مدن المحافظة.
 

465فدان :

وأكد المحافظ علي قيام محطة معالجة مياه بحر البقر بتوفير 5.6 مليون متر مكعب من المياه تكفي لزراعة 465 ألف فدان في منطقة وسط سيناء، بجانب ترعة السلام التي تروي 275 ألف فدان اخري، بالإضافة الي التجمعات التنموية في منطقة وسط سيناء حيث تم منح كل مواطن منزل و5 أفدنة زراعية.
أشار المحافظ الي التوسع في انشاء محطات تحلية مياه البحر في شمال سيناء، لافتا الي وجود أكبر محطة لتحلية مياه البحر في منطقة الكيلو 17 غرب مدينة العريش بطاقة 100 ألف متر مكعب من المياه في اليوم كمرحلة اولي، ستزداد الي 300 ألف في مرحلتها الثانية، حيث تعد الأكبر على مستوي الشرق الأوسط وافريقيا.

بدوره أكد ممدوح عبد الحكيم رئيس حزب التحرير المصري، أن القيادة السياسية أولت سيناء اهتمامًا كبيرًا في السنوات الماضية، وأن جميع أحزاب التحالف وعددها 42 حزبًا تقف صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية.
وأشار عبد الحكيم، أن سيناء وخاصة شمال سيناء تشهد مشروعات تنموية كبيرة، وأننا سننقل ما شاهدناه من إنجازات في شتي القطاعات علي هذه الأرض المقدسة.

txt

مبادرة لمرافقة الجرحى الفلسطينيين في شمال سيناء

سيناء الاحزاب تحالف محافظ الانجازات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدمة بالوسط الفني..وفاة الفنان طارق عبد العزيز بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة

مات فجأة| تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الفنان طارق عبد العزيز

قناة مجانية.. موعد مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي في الكونفدرالية والقنوات الناقلة

6 آلاف جنيه دفعة واحدة.. تغير مفاجئ في أسعار الحديد الآن

رد سبورتنج لشبونة على جدولة مستحقاته لدى الزمالك

مات وهو بيشتغل .. سبب وفاة الفنان طارق عبدالعزيز

هجوم جوي على إيران ودوي انفجارات عنيفة قرب منشأة نووية في أصفهان

معظم الطاقم مصريين.. تفاصيل جديدة بشأن سفينة الشحن الغارقة في اليونان

موضوعات متعلقة

المشاركة السياسية وتعميق الوعي المجتمعي.. ندوة لحزب حماة الوطن بشمال سيناء

كلية العلوم الزراعية بالعريش تنظم ندوة توعوية عن مخاطر الفساد الإداري

في حب مصر.. معرض للأنشطة الطلابية بجامعة العريش

إغلاق ميناء العريش البحري بسبب الظروف الجوية وارتفاع الأمواج

شوشه يسلم 25 جهاز عروسه لمستفيدي تكافل وكرامه بسيناء

آداب العريش تنظم لقاء توعويًا للطلاب بعنوان "كن إيجابيًا فصوتك أمانة"

تكريم رائدات التربية والتعليم والعمل الاجتماعي والتطوعي بمدارس سيناء |صور

وصول 6 طائرات محملة بالمساعدات إلى مطار العريش الدولي

ترشيحاتنا

كتائب القسام تكشف عن ردها بعد دخول نتنياهو إلى قطاع غزة

باحثة : سلطات الاحتلال اعتقلت نحو 10 آلاف طفل فلسطيني

وزير التموين الأسبق يكشف مفاجأة عن تطبيق التسعير الجبرية على السكر.. فيديو

حكم مصري يشعل الغضب التونسي| حكاية ضربة جزاء “مثيرة للجدل” في كلاسيكو الترجي والنجم بدوري الأبطال.. شاهد

بـ50 مليون دولار.. حفل زفاف أسطوري في باريس.. من العريس والعروسة؟.. شاهد

القصة الكاملة لزيارة نتنياهو إلى غزة .. الرقص على قبور الضحايا سمة زعيم إسرائيل بحثا عن مكسب وهمي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ما أهمية تناول ثمرة من البرتقال يوميا فى الشتاء؟

رسالة مؤثرة من طفلة فلسطينية استشهد معظم أفراد عائلتها.. ماذا قالت؟

مصير مؤلم لصائد ثعابين على يد أخطر الزواحف بأستراليا .. ماذا فعل؟

كيمو وانتيمو .. طارق عبد العزيز يتوفى في نفس موعد رحيل عامر منيب

فيديو

موعد الملء الخامس.. آخر تطورات سد النهضة الإثيوبي .. فيديوجراف

رجال الظل يفسدون مخطط إسقاط الهدنة الإنسانية في غزة

عاجل.. أمطار تضرب 7 محافظات وعواصف ترابية

«بطلوا تقولوا أي كلام».. أزمة احتفال صلاح محسن المثير وردود الفعل «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رسائل الرئيس للعالم

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: ازدواجية الغرب .. أليس للحروب حدود؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في الصدارة.. تخصص طبي جديد

هند عصام

هند عصام تكتب: الصدق والكذب

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الموت إجازة.. والله في غزة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فلسطين قضية مصير مصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ