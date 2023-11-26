مبادرة لمرافقة الجرحى الفلسطينيين في شمال سيناء

نظمت جمعية الإنسان للتنمية (فريق أصحاب البصيرة) بمحافظة شمال سيناء مبادرة رفقاء بالتعاون مع مكتب خدمة المواطنين بمستشفى العريش العام، لتقديم الدعم النفسي والاجتماعي والنفسي والثقافي لمرافقي المصابين بأحداث فلسطين ومجموعة من الفلسطينيين العالقين بمحافظة شمال سيناء.

بدأت المبادرة بلقاء أطفال قرية الروضة أبناء شهداء الإرهاب في الذكرى السادسة للعملية الإرهابية التي استشهد فيها 355 مصلي أثناء صلاة الجمعة الموافق 24/ 11/ 2017م .



يأتي هذا اللقاء دعمًا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الشعب الفلسطيني والحفاظ على المحبة العربية لمصر وتوفير حياة كريمة للمصريين والعرب الضيوف على أرضنا والوقوف بجانب الفلسطينيين في هذه الأزمة

الدعم النفسي:

بدأ اللقاء، بتقديم الدعم النفسي بتقديم كلمات الترحيب ، وواجب الضيافة من خلال مشروبات منزلية، وبعد ذلك بدأ اللقاء الاجتماعي والنفسي بالقرآن الكريم، لأحد أطفال أبناء الشهداء بقرية الروضة .

وقدم أعضاء أصحاب البصيرة وأطفال الروضة فقرات أناشيد وشعر عن فلسطين والوحدة العربية.

كما تم تنفيذ مسابقة الأقصى الثقافية وتوزيع بعض الهدايا على المرافقين والعالقين وأطفال الروضة.

وشارك الهلال الأحمر المصري في تقديم ندوة عن أهمية العمل التطوعي في خدمة البلاد، وتم توزيع الهدايا وقدم بنك الطعام وجبات لأطفال الروضة وساهمت بعض السيدات ببعض الحلوى من منازلهن.

وأكد الحضور أن وجود أطفال الروضة ومرافقي الجرحى الفلسطينيين، يؤكد وحدة القضية العربية والفلسطينية، وأن البيت المصري بيت العرب، وأن الدعم الوطني من مصر لكل العرب وجاهزين لخدمتكم.



وطالب فريق أصحاب البصيرة كافة المؤسسات المدنية والحكومية بتقديم الدعم لضيوف مصر من الأشقاء الفلسطينيين. وأكد الجميع أن الرئيس السيسي مكلف لحماية مصر والمصريين وفلسطين والعرب والكل داعم لقراراته الوطنية والعربية.

واختتم اللقاء بكلمة من أحد مرافقي الأطفال الخدج، والذي أكد أن الاستقبال والحفاوة المصرية فاقت التوقعات، وأن لقب زعيم العرب يستحقه بكل جدارة الرئيس السيسي لدوره العربي والقومي.

