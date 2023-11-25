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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ينفذه تعليم شمال سيناء.. برنامج لتنمية مهارات معلمي اللغة الإنجليزية

برنامج تنمية مهارات
برنامج تنمية مهارات معلمي اللغة الإنجليزية

شهد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ،  بشمال سيناء ، فعاليات برنامج ال TEA الخاص بتنمية مهارات معلمي اللغة الإنجليزية بمدارس المحافظة ،
وذلك بناء على بتعليمات من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني  وتحت رعاية اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء .

وحضر  فعاليات البرنامج خالد عبد المجيد الموجه العام للغة الإنجليزية ، وأحمد معيوف الموجه الأول للغة الإنجليزية بإدارة العريش التعليمية ، و شريف خلف موجه المرحلة الثانوية بديوان عام المديرية ،و محمد كريم موجه المرحلة الثانوية بديوان عام المديرية.
 

وأفاد  خالد عبد المجيد الموجه العام،  بأن برنامج الـTEA يعقد للعام الثانى على التوالى بمحافظة شمال سيناء ، الذي يقام فى إطار التعاون بين وزارة التربية والتعليم والمجلس الثقافي البريطاني.

 

 400معلما :

وأشار إلى أنه من المقرر تنفيذ البرنامج علي مدار خمسة أشهر في محاضرات وجها لوجه، حيث يبلغ إجمالي المتدربين 400 معلما، تم تقسيمهم إلى 12 مجموعه منها 10 مجموعات بإدارة العريش التعليمية ، ومجموعة بإدارة بئر العبد التعليمية ، ومجموعة بإدارة الشيخ زويد  ،ويقوم بتنفيذ البرنامج 13 مدربا معتمدا .

وأشاد جميع المتدربين بمدى الإستفادة البالغة التي تمت من هذا التدريب، ومدى تطبيقها في مختلف المدارس بمراكز المحافظة.
 

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