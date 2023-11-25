أوقاف شمال سيناء تشهد حفل تدشين مبادرة معاً_ضد_العنف

شهدت مديرية أوقاف شمال سيناء، حفل تدشين مبادرة ( معاً_ضد_العنف) التى تنفذها وحدة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة بمحافظة شمال سيناء ، والذي أقيم علي مسرح قصر ثقافة العريش ، في حضور جمع من قيادات المجالس المحلية والتنفيذية والتربية والتعليم، فى إطار حرص مديرية أوقاف شمال سيناء على التعاون والتنسيق مع الجهات والمؤسسات الحكومية والمدنية لخدمة المجتمع .

وتشارك مديرية أوقاف شمال سيناء في مبادرة ( معاً_ضد_العنف) المتعارف عليها دولياً بحملة ال16يوم والتى تبدأ من 25 نوفمبر حتى 10 ديسمبر من كل عام ، بعدد من الفعاليات كالتالى:

التنويه عن المبادرة ( معاً ضد العنف ) وتناول موضوعات المبادرة فى النصف الثانى من خطبة جمعة أيام (24/ 11) ، (1 - 2023/12/8م).



26مدرسة :

مشاركة السادة العلماء أئمة المساجد بعقد ندوات:

فى عدد (26) مدرسة، فى عدد ( 6) مجلس مدينة بجميع مراكز محافظة شمال سيناء، عن موضوعات تضمن:

( معاً ضد العنف - لا للعنف والتحرش- لا للعنف والتنمر- حرمان المرأة من الميراث - كيف تحمى نفسك من العنف والتنمر ).



كما تم المشاركة فى ختام المبادرة بقاعة الاجتماعات والمؤتمرات بديوان عام محافظة شمال سيناء.

