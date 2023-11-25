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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أوقاف شمال سيناء تشهد حفل تدشين مبادرة معاً_ضد_العنف

أنشطة دينية في مساجد
أنشطة دينية في مساجد سيناء

شهدت مديرية أوقاف شمال سيناء، حفل تدشين مبادرة ( معاً_ضد_العنف) التى تنفذها وحدة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة بمحافظة شمال سيناء ، والذي أقيم علي مسرح قصر ثقافة العريش ، في حضور جمع من قيادات المجالس المحلية والتنفيذية والتربية والتعليم،  فى إطار حرص مديرية أوقاف شمال سيناء على التعاون والتنسيق مع الجهات والمؤسسات الحكومية والمدنية لخدمة المجتمع .

وتشارك  مديرية أوقاف شمال سيناء  في مبادرة ( معاً_ضد_العنف) المتعارف عليها دولياً بحملة ال16يوم  والتى تبدأ من 25 نوفمبر حتى 10 ديسمبر من كل عام ، بعدد من الفعاليات كالتالى:
 التنويه عن المبادرة ( معاً ضد العنف ) وتناول موضوعات المبادرة فى النصف الثانى من خطبة جمعة أيام (24/ 11) ، (1  - 2023/12/8م).
 

26مدرسة :

مشاركة السادة العلماء أئمة المساجد  بعقد ندوات: 
فى عدد (26) مدرسة،  فى عدد ( 6) مجلس مدينة بجميع مراكز محافظة شمال سيناء، عن موضوعات تضمن:
( معاً ضد العنف - لا للعنف والتحرش- لا للعنف والتنمر- حرمان المرأة من الميراث - كيف تحمى نفسك من العنف والتنمر ).
 

كما تم المشاركة فى ختام المبادرة بقاعة الاجتماعات والمؤتمرات بديوان عام محافظة شمال سيناء.
 

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سيناء أوقاف مبادرة العنف ثقافة

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