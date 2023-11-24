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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

16 ألف طن من مصر| القباج ونائب محافظ شمال سيناء يتفقدان المساعدات برفح

وزيرة التضامن الاجتماعي
وزيرة التضامن الاجتماعي في رفح

تفقدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي يرافقها اللواء هشام الخولي نائب محافظ شمال سيناء، الشاحنات المحملة  بالمساعدات أمام معبر رفح البري بشمال سيناء.،
كما تفقدت مخازن المساعدات في مدينة العريش، بجانب زيارة الجرحي الفلسطينيين في مستشفي العريش العام.

 

16 ألف طن :


وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي على أيصال نحو 30 ألف طن من المساعدات الإنسانية والاغاثية الي قطاع غزة، منها 16 ألف طن من الدولة المصرية و10 الاف طن من المنظمات والهيئات الدولية و4 الاف طن من عدة دول عربية واجنبية.
 

وأشادت الوزيرة بجهود الهلال الأحمر المصري في استقبال المساعدات وتخزينها في مدينة العريش وتجهيزها وادخالها الي قطاع غزة، مؤكدة علي قيام التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بدعم قطاع غزة بالمساعدات المتنوعة.


من جانبه أستعرض اللواء هشام الخولي نائب محافظ شمال سيناء، جهود المحافظة بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري باستقبال المساعدات التي تصل الي المحافظة وايصالها الي قطاع غزة.
وأكد الخولي علي أن المساعدات التي تصل الي المحافظة تصل ضمن 3 مسارات وهي مطار العريش الدولي الذي يستقبل طائرات المساعدات من الدول العربية والأجنبية والمنظمات الدولية وميناء العريش البحري الذي يستقبل سفن المساعدات والطريق البري الذي تصل منه المساعدات المقدمة من مختلف المؤسسات والجهات المصرية.

رفح المساعدات معبر الشاحنات مخازن

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