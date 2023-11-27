معسكرات سفراء برنامج مشواري بمراكز شباب شمال سيناء

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة شمال سيناء، معسكرات برنامج سفراء "مشواري" لتنمية المهارات الحياتية، بمركز شباب ام عقبة التابع لإدارة رمانة ,الذي ينفذ وفق بروتوكول التعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومنظمة "اليونيسف" للنشء، وتحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء.

وتستهدف الورش التدريبية المرحلة العمرية من 10-14 عاما، بمركز شباب ام عقبة التابع لإدارة رمانه ، بمشاركة 120 متدربا من النشء، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء.

مهارات النشء والشباب:

أكد إيهاب حسن عبدالوهاب مدير عام ، الشباب والرياضة بالمحافظة، أن البرنامج يهدف إلى تنمية مهارات النشء والشباب من أجل مستقبل أفضل، وأن فعاليات البرنامج تستهدف تنفيذ ورش العمل التي تؤسس لديهم المهارات الشخصية، "التفكير الإيجابي، الأساليب التحفيزية، التقبل، تعلم كيفية التعلم، وحب المشاركة"، قام بتنفيذ المعسكر التدريب، زهراء سالم، عمار صلاح، محمد عادل، تحت إشراف ومتابعة محمود نصار، صلاح شوقي.

تقام تدريبات النشء في المرحلة العمرية 10-14 عاما، من أعضاء مراكز شباب المحافظة، بإشراف منال جمال وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، جيهان رشوان مدير عام الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة.

