عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ شمال سيناء يستقبل وفدًا فرنسيًا رفيع المستوى في مطار العريش

محافظ شمال سيناء
محافظ شمال سيناء يستقبل وفد فرنسي

استقبل اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اليوم، وفدًا فرنسيًا رفيع المستوي بقيادة تيري جاريتا، قائد العمليات العسكرية ونائب رئيس أركان الجيش الفرنسي، أثناء وصوله إلي مطار العريش الدولي، في حضور الملحق العسكري بالسفارة الفرنسية بالقاهرة، واللواء مصطفي محمد مصطفي، رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ واللواء محمد شريف، مدير ميناء العريش البحري، والدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.
واكد المحافظ علي عمق العلاقات المصرية الفرنسية وأنها تقوم على روابط وجذور تاريخية ممتدة، مشيرًا الي أن فرنسا من الدول التي تقدم الدعم الكامل لمصر علي مر العصور.

 

الأشقاء الفلسطينيون:


وأشار المحافظ إلي خصوصية العلاقات المصرية الفرنسية، لافتا الي التعاون المصري الفرنسي في شتي القطاعات والمجالات، مثمنًا الجهود الفرنسية في علاج الاشقاء الفلسطينيين من خلال السفينة الطبية الفرنسية التي ترسو في ميناء العريش البحري.
بدوره قال تيري جاريتا، قائد العمليات العسكرية ونائب رئيس اركان الجيش الفرنسي، أن الجانبين الفرنسي والمصري يعملان سويًا وبالتنسيق مع كافة الأطراف لإنهاء الحرب علي غزة وعودة السلام للمنطقة.
ووجه الشكر للحكومة المصرية ووزارة الصحة المصرية ومحافظة شمال سيناء ومديرية الصحة بشمال سيناء علي التسهيلات المقدمة أمام طاقم السفينة الطبية لعلاج الجرحي الفلسطينيين.
وقام الوفد الفرنسي بزيارة وتفقد الجرحي الفلسطينيين أثناء تلقيهم العلاج في السفينة الفرنسية الطبية التي ترسو في الرصيف الجديد من ميناء العريش البحري وتقدم الخدمات الطبية للأشقاء الفلسطينيين.

txt

4000 طن.. محافظ شمال سيناء يستقبل سفينة مساعدات إماراتية لأهل غزة

سيناء وفد فرنسي مطار الفلسطينيين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سبب صادم.. سر طلاق شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب بعد رحلة السعودية

بعد طلاقهما.. رسالة حسام حبيب إلى شيرين عبدالوهاب

عقب وفاة أمير الكويت.. من هو الشيخ مشعل الأحمد الصباح ولى عهد الكويت ؟

حجازي في ورطة بسبب معسكر الأهلي بكأس العالم للأندية.. واللاعب يرد

أزمة السكر انتهت|لا تدفع أكثر من 27 جنيهًا للكيلو.. وهذه منافذ التوزيع

شوبير يعلن مفاجأة جديدة بعد فوز الأهلي على اتحاد جدة

يوم الثلاثاء القادم.. حزمة إجراءات وقرارات جديدة من الرئيس لإسعاد المصريين

قرار عاجل من أمير قطر بسبب وفاة الشيخ نواف الأحمد أمير الكويت

ترشيحاتنا

المصريين الأحرار: الحوار الوطني أبرز أسباب تفاعل الأحزاب السياسية بانتخابات الرئاسة 2024

أزمة السكر انتهت| التموين تزف بشرى سارة للمواطنين .. والكيلو بـ27

مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 2 آخرين عند الحدود اللبنانية

ابنة شيرين عبد الوهاب تتجاهل طلاق والدتها من حسام حبيب.. ماذا فعلت؟

رئيس «التجمع»: الأحزاب المصرية مرت بتجربة جديدة لأول مرة في الانتخابات الرئاسية

رعب في الدوري الإنجليزي.. سقوط لاعب لوتون تاون بشكل مفاجئ


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان جرئ.. مي عمر تثير ضجة على السوشيال ميديا|شاهد

يسرا مع الواقع الافتراضي في مهرجان الجونة .. صور

طريقة عمل مشروب القرع.. أحلى من الكافيهات

هل النظام الغذائي الغني بالألياف صحي؟.. تفاصيل صادمة

فيديو

مش هتيجي جنبي تاني.. تطورات الاعتداء على أرملة وائل الإبراشي بعد القبض على المتهمة

السرطان والعجز الجنسي.. أمراض خطيرة يسببها الطبخ في السيراميك والجرانيت

زواج 5 سنين انتهى في الرياض..القصة الكاملة لانفصال شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

أخت رجال.. نجمة تيجي نتجوز بالسر تطرح أغنية جديدة.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: وليد الفراج.. لا تتوقف

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الحياة بين الصعوبات والانفراجات

هالة الحلفاوي

هالة الحلفاوي تكتب: عام جديد.. أمل جديد

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المُتيّم بالذكرى

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: صباح الخير ياغزة

عمرو صبحي يكتب: قانون الجو بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ