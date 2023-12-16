محافظ شمال سيناء يستقبل وفدًا فرنسيًا رفيع المستوى في مطار العريش

استقبل اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اليوم، وفدًا فرنسيًا رفيع المستوي بقيادة تيري جاريتا، قائد العمليات العسكرية ونائب رئيس أركان الجيش الفرنسي، أثناء وصوله إلي مطار العريش الدولي، في حضور الملحق العسكري بالسفارة الفرنسية بالقاهرة، واللواء مصطفي محمد مصطفي، رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ واللواء محمد شريف، مدير ميناء العريش البحري، والدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

واكد المحافظ علي عمق العلاقات المصرية الفرنسية وأنها تقوم على روابط وجذور تاريخية ممتدة، مشيرًا الي أن فرنسا من الدول التي تقدم الدعم الكامل لمصر علي مر العصور.

الأشقاء الفلسطينيون:



وأشار المحافظ إلي خصوصية العلاقات المصرية الفرنسية، لافتا الي التعاون المصري الفرنسي في شتي القطاعات والمجالات، مثمنًا الجهود الفرنسية في علاج الاشقاء الفلسطينيين من خلال السفينة الطبية الفرنسية التي ترسو في ميناء العريش البحري.

بدوره قال تيري جاريتا، قائد العمليات العسكرية ونائب رئيس اركان الجيش الفرنسي، أن الجانبين الفرنسي والمصري يعملان سويًا وبالتنسيق مع كافة الأطراف لإنهاء الحرب علي غزة وعودة السلام للمنطقة.

ووجه الشكر للحكومة المصرية ووزارة الصحة المصرية ومحافظة شمال سيناء ومديرية الصحة بشمال سيناء علي التسهيلات المقدمة أمام طاقم السفينة الطبية لعلاج الجرحي الفلسطينيين.

وقام الوفد الفرنسي بزيارة وتفقد الجرحي الفلسطينيين أثناء تلقيهم العلاج في السفينة الفرنسية الطبية التي ترسو في الرصيف الجديد من ميناء العريش البحري وتقدم الخدمات الطبية للأشقاء الفلسطينيين.