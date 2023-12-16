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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

4000 طن.. محافظ شمال سيناء يستقبل سفينة مساعدات إماراتية لأهل غزة

سفينة مساعدات إماراتية
سفينة مساعدات إماراتية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة

استقبل الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء سفينة مساعدات إماراتية، خلال وصولها إلى ميناء العريش البحري، في حضور مريم الكعبي سفيره الإمارات في القاهرة، سلطان حمد الشامي مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، راشد المنصوري من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، اللواء محمد شريف مدير عام الميناء.

وقال المحافظ، إن مصر تقوم بجهود كبيرة في استقبال المساعدات الإنسانية والاغاثية من مختلفة الدول والهيئات والمؤسسات وإيصالها إلي قطاع غزة.

وثمن المحافظ الجهود التي تقوم بها دولة الإمارات العربية المتحدة في دعم قطاع غزة ،مشيرا إلى أن الإمارات من الدول التي قدمت كميات كبيرة من المساعدات إلي قطاع غزة.

ووجهت السفيرة الإماراتية الشكر للقيادة المصرية علي جهودها في استقبال وإيصال المساعدات الإنسانية والاغاثية إلي قطاع غزة.

4 آلاف طن

وأضافت أن السفينة الإماراتية أبحرت من ميناء الفجيرة الأسبوع الماضي ،وتحمل علي متنها أكثر من ٤٠٠٠ طن من المساعدات المتنوعة من بينها ٣٤٦٥  طنا من المواد الغذائية، ٤٢٠ طنًا من المواد الإيوائية، ١٣١ طنًا من المساعدات الطبية التي تم تأمينها من قبل كل من مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية ومؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، بالإضافة إلى هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

من جانبه أكد راشد المنصوري من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي أن سفينة المساعدات تأتي تنفيذاً لتوجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة، الإمارات ضمن عملية «الفارس الشهم 3» لدعم قطاع غزة.

وأشار إلي أن الإمارات قدمت ٧٢٢٥ طنا من المساعدات المتنوعه الى قطاع غزه عن طريق مدينة العريش ، للتخفيف من معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة.

من جهته، أكد اللواء محمد شريف ،مدير عام ميناء العريش البحري ، أن الميناء استقبل خلال الفترة الماضية 4 سفن من بينها سفينتان تركيتان حملتا كميات كبيرة من المساعدات ومستشفى ميداني وسفينتين طبيتين إحداهما فرنسية والثانية إيطالية، يستقبلان الجرحي الفلسطينيين للعلاج وإجراء الجراحات.

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سيناء سفينة مساعدات الفلسطينيين ميناء

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