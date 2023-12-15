ندوات توعوية للشباب بسيناء حول الاستخدام الصحيح لمواقع التواصل الاجتماعي

تنفذ مديرية الشباب والرياضة محافظة شمال سيناء، برنامج ندوات توعوية للشباب بالمركز ، تحت شعار " الاستخدام الصحيح لمواقع التواصل الاجتماعي"..حيث تم تنفذ ندوة بمركز شباب 6 أكتوبر التابع لإدارة شباب العريش شمال سيناء، وذلك ضمن الخطة الشهرية للنادي الثقافي بالمركز ، وبمشاركة أعضاء النادي الثقافي.

حاضر فيها الدكتور سامح عطا وتناولت الندوة عددا من المحاور منها ( تعريف مواقع التواصل الاجتماعي، فوائد وأهمية مواقع التواصل الاجتماعي ، إيجابيات منصات التواصل الاجتماعي) .

بالإضافة إلى مناقشة كيفية إختيار البرامج المناسبة والفعالة والآثار السلبية لمنصات التواصل الاجتماعي ومنها قتل الإبداع لدى الشباب ، وعزوف الكثير عن القراءة وإهدار وقتهم أمام مواقع التواصل الاجتماعي .

مراقبة الأطفال :

وأوصت الندوات بضرورة مراقبة الآباء للأطفال أثناء استخدامها لتلك المواقع ، وضرورة المراقبة الذاتية والوعي الصحيح بكيفية الإستخدام الأمثل لهذه المواقع.

جدير بالذكر أن الندوات تهدف إلى تعريف الشباب ببعض الإرشادات لاستخدام مواقع التواصل الإجتماعي بشكل فعال شخصيا ومهنيا ، وتدريب العقل على التواصل الإجتماعي لتحويله إلى تواصل حقيقي مفيد وليس وهميا.