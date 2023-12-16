أوقاف شمال سيناء تكرم الأطفال المشاركين في البرنامج التثقيفي بالمساجد

نظمت مديرية أوقاف شمال سيناء حفل تكريم للأطفال المتميزين والمتميزات الفائزين في مسابقة القرآن الكريم المشاركين في البرنامج التثقيفي، بمسجد أبو بكر الصديق بالفواخرية- العريش، وذلك في إطار حرص وزارة الأوقاف على بناء وعي الطفل بناء كاملًا وسليمًا، وإيمانًا من وزارة الأوقاف بأهمية الورش التفاعلية للأطفال داخل المساجد من خلال البرنامج التثقيفي للأطفال،

حضر حفل التكريم ، فضيلة الشيخ محمود مرزوق مدير مديرية أوقاف شمال سيناء، والشيخ إسلام محرم مدير إدارة الإدارات، والشيخ عبدالله جاب الله، مدير إدارة أوقاف غرب العريش، والشيخ جلال خميس إمام وخطيب المسجد، وجمع من أولياء أمور الطلاب والطالبات المشاركين بالبرنامج التثقيفي للطفل.

تطوير الذهن:

وأكد أولياء الأمور أن البرنامج التثقيفي يسهم في التغذية الفكرية السليمة، وحسن إدارة أوقات الفراغ، كما يسهم في تطور الذهن وزيادة الثقافة، وإثراء مفردات الأطفال، ومساعدتهم على إدراك الحقائق، وفهم عميق لقضايا المجتمع.

وفي ختام الحفل تم تكريم الأطفال المتميزين بالبرنامج التثقيفي.

