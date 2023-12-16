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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل تعليم شمال سيناء يكرم أوائل الطلبة للصفين الأول والثاني الثانوي

تكريم اوائل الطلبة
تكريم اوائل الطلبة بالمدارس في سيناء

كرم حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني،  شمال سيناء،  اليوم ، أوائل الطلبة للصفين الأول والثاني الثانوي بالمدارس ورائدات الفصول، بمقر مدرسة الشهيد اللواء أحمد عسكر الثانوية للبنات.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية  اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء.
 

وحضر  التكريم محمد عبد الرحمن مدير المدرسة، وسامح الغول وكيل المدرسة، ومجدي الشوربجي وحسام مجدى ويعقوب الكاشف، وأسمهان المالح رائدة فصل ١/١، و عزة الكاشف رائدة فصل ٣/٢، ورشا محمد عبد الغني مسئول العلاقات العامة بالمدرسة.

امهات المستقبل:

وأعرب وكيل الوزارة عن سعادته الكبيرة بلقاء الطالبات المتفوقات متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح المستمر والالتحاق بكليات القمة.

 وأضاف أن طالبات اليوم هن أمهات المستقبل وتأثير الأم المتفوقة علمياً وتأثيرهن في بناء جيل مثقف واعي.

و أضاف أنه سيتم استخدام البطارية الذكية التي تساعد الطالبات في اختيار الشعب الأدبية أو العلمية ومعرفة الميول لديهم. 

وتقدم  محمد عبد الرحمن مدير المدرسة والحضور لالشكر والتقدير لوكيل الوزارة لحرصه على تكريم الطالبات وتشجيعهم على التفوق وروح التعاون بينهم.
 

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