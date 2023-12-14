مفهوم التجربة اليابانية في التعليم|«شمال سيناء» تنفذ ورشة عمل لرفع الكفاءة المهنية للمعلمين

نفذت مديرية التربية والتعليم شمال سيناء ، ورشة عمل لنقل تجربة اليابان حول التقديم التكويني في التعليم ، تنفيذا لتعليمات د. رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.، وتحت رعاية اللواء الدكتورمحمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، واشراف حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء.



وأفاده الموجه العام ،خالد عبد المجيد ، أنه تم نقل تجربة التدريب الذي عقد باليابان، وذلك لرفع الكفاءة المهنية للمعلمين، في مجال التقويم لمعلمي اللغة الانجليزية المرحلتين الابتدائية والاعدادية بالإدارات المختلفة بمراكز المحافظة.

50 معلمًا:

حيث يستفيد عدد 50 معلما في الماده لضمان الإستفادة من التدريب..علي أن يتم نقل الخبرات إلي المعلمين الاخرين كلا في مدرسته.

وأفادت مي مؤنس مسؤل التدريب بتوجيه عام اللغة الإنجليزية بأن ورشة العمل ناقشت عدة موضوعات منها:



مفهوم التجربة اليابانية في التعليم، ومفهوم التقويم التكويني في الثقافة اليابانية، وتطبيق التقويم التكويني وأدواته في تحضير الدرس .