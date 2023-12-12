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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ شمال سيناء يزور الجرحى الفلسطينيين على متن السفينة الإيطالية

زيارة الجرحى بالسفينة
زيارة الجرحى بالسفينة الإيطالية


قام اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، مساء اليوم، بزيارة الجرحي الفلسطينيين أثناء تلقيهم العلاج في المستشفى الإيطالي العائم في ميناء العريش البحري، في حضور اللواء مصطفي محمد مصطفي، رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ اللواء محمد شريف مدير عام الميناء والدكتور طارق شوكه وكيل وزاره الصحة بشمال سيناء.


طاقم السفينة :

واطمأن المحافظ ، خلال زيارته للسفينة الإيطالية على الجرحي الفلسطينيين، موجهًا بتقديم كافة الخدمات الطبية لهم بالتنسيق بين مديرية الصحة وطاقم السفينة الطبي.


أشار المحافظ الي ان السفينة الإيطالية تستقبل الجرحي الفلسطينيين وتجري لهم العمليات الجراحية اللازمة عن طريق فريق طبي علي أعلي مستوي، لافتا الي أنها عبارة عن مستشفي عائم يضم غرف للعمليات وغرف رعاية ومعدات تشخيصية وأدوية ومستلزمات طبية لتقديم الرعاية الكاملة للجرحى الفلسطينيين.
أكد المحافظ أن السفينة "فولكان "مجهزة بمستشفى ميداني يضم 170 شخصًا، بجانب 30 متخصصا من البحرية الإيطالية من المدربين على العمل في حالات الطوارئ.

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محافظ شمال سيناء يتابع سير العملية الإنتخابية بالقرى والمدن

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