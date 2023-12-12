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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ شمال سيناء يتابع سير العملية الإنتخابية بالقرى والمدن

توافد المواطنون على
توافد المواطنون على لجان الانتخابات

واصل المواطنون بمحافظة شمال سيناء،  من كل الفئات العمرية التوافد على لجان كافة مراكز ومدن المحافظة ، في اليوم الثالث من عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية لعام 2024.

وتابع اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، لجان الإنتخابات بمدن وقرى المحافظة، في اليوم الثالث للإستحقاق الإنتخابي للرئاسة  2024م.



وعى المواطنين:

وأشار المحافظ، إلى أن هذا الإقبال الكثيف حول اللجان للمشاركة في الانتخابات يعكس وعى المواطنين وحرصهم على ممارسة حقهم الدستوري إدراكًا منهم أن مشاركتهم لها دور إيجابي في مسيرة الوطن الديمقراطية وإظهار الوجه المشرف للدولة المصرية .

وأضاف أن مشهد تواجد الناخبين بكثافة أمام اللجان يبرهن أن شعب مصر يحب وطنه ويشارك في صنع قراره .

وتضم شمال سيناء ، لجنه عامة بها 11 دائرة انتخابيه موزعين على 40 مقر انتخابي بعدد 53 لجنه انتخابيه تضم 7 لجان وافدين، لافتا الي أن عدد من لهم حق التصويت في الانتخابات الرئاسية نحو 299 ألف شخص.

ويخوض المنافسة الانتخابية على منصب رئيس البلاد 4 مرشحين رئاسيين هم كل من: عبد الفتاح السيسي، فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهورية.محافظ الغربية استمرار توافد المواطنين من مختلف الفئات العمرية بلجان المحافظة في اليوم الثالث .
 

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سيناء الانتخابات الرئاسية لجان المواطنين قرى

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