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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ شمال سيناء يؤكد علي دور مصر في استقبال المساعدات وإيصالها لغزة

لقاء الم٩افظ مع وفد
لقاء الم٩افظ مع وفد مجلس الامن الدولي

قال اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أن مصر أكبر داعم للقضية الفلسطينية، وأن مصر تلعب دورًا كبيرًا بالتعاون مع كافة الأطراف في وقف الحرب على قطاع غزة. 
وأشار المحافظ، خلال زيارة وفد مجلس الأمن إلي محافظة شمال سيناء، إلي أن مصر تقوم بجهود كبيرة في استقبال المساعدات الاغاثية والإنسانية وإرسالها إلي قطاع غزة.


وأكد المحافظ  أن المساعدات تصل إلي محافظة شمال سيناء عبر 3 مسارات وهي الطريق البري وميناء العريش البحري ومطار العريش الدولي، حيث استقبلت المحافظة عدة الاف من أطنان المساعدات الاغاثية والإنسانية المقدمة من مصر وعدد من الدول العربية والأجنبية والمنظمات الإقليمية والدولية.

الجهود المصرية:


أشار المحافظ، إلي أن زيارة وفد مجلس الامن الي محافظة شمال سيناء استمرت عدة ساعات، بدأت بمراسم الاستقبال في مطار العريش الدولي، ثم لقاء موسع للتعرف علي الجهود المصرية في استقبال المساعدات وايصالها الي قطاع غزة والية توصيل تلك المساعدات للقطاع.


أوضح المحافظ، أن وفد مجلس الامن قام بزيارة الجرحي الفلسطينيين في مستشفي العريش العام، وزيارة مخازن الهلال الأحمر المصري في مدينة العريش، والاستماع الي شرح مفصل من المعنيين.


يذكر  أن مجلس الامن يتكون من 5 دول دائمة العضوية وهي الصين وفرنسا وروسيا وبريطانيا وامريكا، بجانب 10 دول غير دائمين تنتخبهم الجمعية العامة لمدة سنتين وهم الامارات والبرازيل والبانيا والاكوادور والجابون وغانا واليابان ومالطا وموزمبيق وسويسرا.

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