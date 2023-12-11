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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حضور مكثف خلال الفترة المسائية بلجان الانتخابات الرئاسية في شمال سيناء

حضور جماهيري مكثف
حضور جماهيري مكثف على لجان الانتخابات بسيناء

شهدت لجان الانتخابات الرئاسية 2024 في محافظة شمال سيناء، توافد أعداد كبيرة من الناخبين خلال الفترة المسائية، للإدلاء بأصواتهم في الاستحقاق الانتخابي للرئاسة لاختيار رئيس مصر القادم لفترة رئاسية جديدة.

وحرصت أعداد كبيرة من المواطنين على التواجد والاصطفاف أمام مقار اللجان، ووقفوا في صفوف منتظمة انتظارا لدخولهم اللجان  الانتخابية .


 40 مقرا انتخابيا

وتضم  شمال سيناء  لجنة عامة بها 11 دائرة انتخابية موزعة على 40 مقرا انتخابيا بـ 53 لجنة انتخابية تضم 7 لجان وافدة، كما أن عدد من لهم حق التصويت في الانتخابات الرئاسية نحو 299 ألف شخص.

كما أتاحت «الوطنية للانتخابات» حق التصويت للوافدين والمغتربين بين المحافظات، من خلال 7 لجان موزعة على مراكز المحافظة  الستة، وذلك لتمكين الناخبين من خارج الموطن الانتخابي من الإدلاء بأصواتهم وإعمال حقوقهم الدستورية.

ويخوض غمار المنافسة الانتخابية على منصب رئيس البلاد 4 مرشحين رئاسيين هم كل من: عبد الفتاح السيسي، فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

 

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سكرتير عام شمال سيناء يدلي بصوته في لجنة المغتربين بالعريش

سيناء الانتخابات الرئاسية جماهيري لجان الناخبين

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