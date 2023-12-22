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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سوء حالة الطقس| توقف حركة الملاحة والشحن بميناء العريش البحري

ميناء العريش البحري
ميناء العريش البحري

توقف حركتي الملاحة والشحن بميناء العريش البحري  شمال سيناء، بسبب سوء حالة الطقس وهبوط رياح شديدة..حيث  أغلقت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الجمعة، ميناء العريش البحري، بسبب الظروف الجوية غير المستقرة التي تسود محافظة شمال سيناء.

 

استقرار الأحوال:

 

وأكد مصدر مسؤول بميناء العريش البحري، أنه ستتم اعادة تشغيل ميناء  العريش البحري عقب استقرار الأحوال وتحسن الظروف الجوية.

وأشار المصدر  إلى أن الميناء ينتظر وصول عدد من السفن لتصدير المنتجات السيناوية فور تحسن الأحوال الجوية.

حيث تتعرض محافظة شمال سيناء لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية وهبوب رياح شديدة وارتفاع أمواج البحر، ما أثر على الحركة التجارية والأسواق بمختلف مناطق المحافظة.
 

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العريش ميناء الرياح الشحن هبوب

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